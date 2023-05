Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Hongrie (HUN) vs Danemark (DEN) 1 - 3 (0-1 0-1 1-1) Le 13/05/2023 Tampere, Nokia Arena [ Hongrie (HUN) ] [ Danemark (DEN) ] Le Danemark solide face aux courageux Hongrois Le Danemark a livré un premier match solide pour vaincre une courageuse équipe hongroise Tampere, Nokia Arena, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/05/2023 à 18:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les Danois démarrent pied au plancher dans la rencontre. Les lancers s'accumulent mais Bálizs multiplie les interventions. Le portier de Jastrzębie est sur tous les coups mais la Hongrie peine à trouver un moyen de briser l'étau. Même en powerplay ils ne sont guère dangereux face à Dichow.

Sous pression, les Magyars sont pénalisés. La première faute est effacée. Une seconde est appelée peu après. Cette fois, les Danois font sauter le verrou sur un but modèle du genre. Jensen conserve la rondelle dans le cercle droit, il avance vers le slot et remet dans l'angle opposé pour Ehlers qui fait l'appel, le one-timer du sniper des Jets fait trembler les filets (1-0).

La Hongrie revient encore en infériorité. Russel dans l'angle remet dans le slot pour Storm sa reprise est repoussée au loin par le portier hongrois. Boedker enfonce la défense hongroise, remet parfaitement au deuxième poteau pour Olesen qui vient buter encore une fois sur Bálizs pour un incroyable arrêt de la jambière.

Les Danois repartent plutôt mal dans ce tiers médiant, ils commettent une première faute, puis peu après le retour à cinq une deuxième. Les Hongrois vont enfin au pressing mais ne parviennent pas à égaliser.

La défense du Nord a tenue. Le Danemark contre et repart à l'assaut, une fois encore les Magyars sont débordés et la faute ne tarde pas à tomber. La Hongrie se retrouve encore en infériorité, Bálizs fait le ménage devant son but, sur les lancers lointains de Jensen Aabo ou sur les puissantes tentatives d'Ehlers qui mène la charge viking. Un lancer balayé de Nikolaj Ehlers fait sauter la banque et double la mise (2-0).

Les Hongrois sont encore pénalisés mais tiennent bon, les fautes se multiplient mais le score en reste là après quarante minutes.



La Hongrie accélère en début de dernier tiers et montre un meilleur visage au fur et à mesure que le match avance ce qui réjouis ses bruyants et sympathiques supporters. Pourtant les Danois ont toujours de grosses occasions, comme ce slap de Jensen Aabo alors que Bálizs est déjà au sol mais il repousse encore.

Les Hongrois contrent et débloquent leur compteur. Szabó remonte la glace le long de la bande il dévie au second poteau dans une forêt de joueurs jusqu'à Sofron, seul, qui n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert (2-1).

Malgré la physionomie du match la Hongrie recolle et n'est pas si loin d'un exploit. La partie s'équilibre, les rouges et verts sont dangereux devant la cage danoise mais ils ne peuvent égaliser. Les contre-offensives rapides du Danemark font tanguer le bloc magyar. Sur l'un d'entre eux, Poulsen vient cueillir le portier adverse et redonne de l'air aux siens faisant tonner Vi Er Dem dans l'arena (3-1).

Peu après le Danemark est pénalisé. Les Hongrois pressent pour réduire l'écart mais la porte reste close. En fin de match, le gardien magyar sort mais rien n'y fait le score ne bouge plus.



Les Danois remportent logiquement ce premier match avec une domination nette de presque toute la rencontre. Cependant il aura fallu batailler sévèrement pour vaincre le brillant gardien hongrois. Le Danemark a fait bonne impression en ouverture malgré trop de pénalités. Il continue sa route contre l'équipe de France demain.

La Hongrie qui est en mission survie dans ce mondial élite, s'incline sans surprise contre les Danois mais n'a pas à rougir de sa prestation. Largement dominée, elle a su tenir bon en défense s'appuyant sur un excellent Bence Bálizs qui les a tenu dans le match tout le long, leur laissant l'espoir d'un retour. Les Hongrois affronteront les Etats-Unis demain, il faudra encore faire face défensivement.







