Italy : Battus par deux fois lors de leurs sorties respectives jeudi et vendredi face à la France et la Lettonie, hongrois et italiens avaient rendez-vous dimanche en tout début d’après-midi pour leur ultime rencontre dans ce Groupe E du Tournoi de Qualification Olympique de Riga 2021. Objectif : l’emporter dans une opposition pour la gloire entre ces deux nations. La place aux Jeux Olympiques allait, comme un symbole, se disputer lors de la dernière opposition de la compétition entre le pays hôte et l'Equipe de France !



Score vierge après vingt minutes



L’entame est débridée. Le puck circule d’un but à l’autre, mais les lancers sont parfaitement lus par les portiers. Si l’Italie alignait son titulaire pour la 3ème fois en 3 matchs, en la personne d’Andreas Bernard, les hongrois faisaient quant à eux appel à Miklos Rajna qui aura donc disputé la moitié du tournoi, puisqu'il était entré en jeu face à la Lettonie, dans la large défaite des siens face à la bande de Daugavins. Le premier jeu de puissance est italien dans cette opposition, mais il ne sera pas concrétisé. Le rythme retombe quelque peu jusqu’à la mi-tiers, et les shoots sont moins nombreux. Les transmissions sont coupées avant l’entrée en zone offensive et les hongrois de Simpson, malgré quelques bonnes incursions ne parviennent pas à se montrer plus dangereux que la troupe d’Ireland. Un second jeu à 5 contre 4 sera offert aux transalpins dans les minutes suivantes, mais le résultat restera stérile. Alexandre Juillet Rajna solide en 1ère période ! Pire, et malgré l’infériorité, la meilleure situation de ce début de match sera à mettre à l’actif des hongrois et de Kristian Nagy. Le néo-joueur de SapKo en Mestis finlandaise intercepte le disque en forcheckant sur la sortie de zone. Il faut alors un arrêt réflexe de Bernard côté bouclier pour éviter l’ouverture du score. La Squadra tente bien de profiter de quelques angles de tirs en fin de période, mais l’arrière-garde, puis le portier rouge réalisent les parades qu’il faut pour maintenir un score nul et vierge après vingt minutes de jeu. Le Team Hungary débutera par deux minutes de supériorité pleines en début de deuxième !



Avantage Hongrie !



Malgré leur avantage d’un homme, les coéquipiers de Nagy ne trouveront pas la faille. Le tempo est moins intense que lors des quatre précédentes rencontres du Tournoi, et l’on sent que cette partie pourrait bien désigner son vainqueur sur des détails. Voilà justement une nouvelle opportunité en supériorité pour les joueurs de la Botte. Le score reste à 0-0, malgré deux très bonnes parades signé Miklos Rajna devant son filet. Le cerbère qui récidivera quelques instants plus tard sur une tentative de lancer signé Frank ! Les hongrois réagissent après la mi-match au cœur d’un temps fort, où Bernard et son expérience étaient des atouts bien précieux pour maintenir les Azzurri à hauteur ! La domination s’intensifie au fil des minutes et la défense italienne a de plus en plus de mal à nettoyer la zone dangereuse. Les tirs se multiplient, mais Bernard tient la baraque ! Un powerplay hongrois s’en vient alors qu’il reste 2’27 dans ce tiers médian. Dans l’exercice, la troupe de Simpson n’aura besoin que de quarante secondes pour déverrouiller la situation. Sofron lance, le capitaine Nagy se saisit du retour et permet à la Hongrie de mener 1 but à 0, 1-0 à 38'13. Alexandre Juillet Le capitaine Nagy montre la voie pour les hongrois !

Cette ouverture du score galvanise les rouges et échaude les italiens. Une échauffourée démarre contre la bande entre Sofron et son opposant. La deuxième se termine sur cet avantage d’une longueur aux coéquipiers de Janos Vas.



Réveil trop tardif pour l’Italie



La troisième période redémarrait sous un rythme dicté par les italiens, qui se heurtaient déjà à Rajna par deux fois dans les cinq premières minutes. Les blancs poussent. Morini, joueur le plus en vue depuis plusieurs minutes, puis Larkin font le mauvais geste sur une occasion à deux contre un. Rajna, en revanche, est impeccable et maintient l’avance hongroise. La domination italienne est évidente depuis le début de ce troisième acte, pourtant ce sont bien leurs adversaires qui doubleront la mise contre le cours du jeu. En contre, Mihaly bat Bernard et assomme les espoirs de retour transalpin sur leur meilleure période du match, 2-0 à 47’23.

La Hongrie breake, mais l’Italie tente de sauver les meubles, se procurant quelques situations dangereuses, récompensées par un but successif à une belle combinaison que Morini concluait dans l’enclave. Rajna, jusqu’ici impeccable, est battu, 2-1 à 53’07. Alexandre Juillet Morini, malgré un but en 3ème, ne peut éviter la défaite italienne

La réaction italienne leur offre davantage de certitudes, eux qui peinaient à trouver leur rythme dans les quarante premières minutes. Les hommes d’Ireland pensent même pouvoir revenir dans la partie, alors qu’un 2’+2’ est sifflé contre Szabo dans les tous derniers instants du match côté hongrois ! Le feu prend de toute part dans cette dernière paire de minutes à 6 contre 4 côté italien, mais Rajna et sa défense tiennent le coup et empochent une victoire pour la forme sur la glace de Riga !



Victoire de la Hongrie 2 buts à 1 face à l'Italie. Dans une ultime opposition qui aura mis plus de vingt minutes à trouver son réel tempo, chaque formation a eu sa période de domination, mais ce sont finalement les hongrois qui arrachent la 3ème place de ce tournoi. La deuxième et ultime rencontre de ce TQO verra la France se mesurer à la Lettonie pour une place aux prochains Jeux Olympiques !

Alexandre Juillet La Hongrie s'impose 2 buts à 1 !















