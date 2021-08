Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Italie (ITA) vs Lettonie (LAT) 0 - 6 (0-2 0-2 0-2) Le 26/08/2021 Arena Riga, Riga [ Italie (ITA) ] [ Lettonie (LAT) ] TQO : Une Lettonie « 6 » convaincante ! La Lettonie, pays hôte de ce Tournoi de Qualification Olympique 2021 débutait ce jeudi soir la compétition par la réception de l’Italie. Arena Riga, Riga, Hockey Hebdo Alexandre Juillet le 27/08/2021 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Latvia : Après la victoire française quelques heures plus tôt, la formation de Vitolins allait tenter, elle-aussi, de débuter cette qualification de la meilleure des manières !​



La Lettonie breake d’entrée



Les locaux imposent le rythme dans ces premières minutes. En face, la formation transalpine tente de timides réactions en contre, pris par le tempo dicté par la bande locale. Une archi-domination que les joueurs de Vitolins mettront rapidement à profit. L’arrière du HK Sochi en KHL, Janis Jaks lance de loin et trouve déjà la faille, alors que l’on joue depuis moins de 4 minutes dans cette deuxième rencontre du tournoi, 0-1 à 03’23. Alexandre Juillet Le public est debout ! La lettonie ouvre la marque !

Une domination encore plus évidente dans la paire de minutes qui suivait. Sur une belle entrée de territoire, Roberts Bukarts servait Abols pour la deuxième réalisation de la soirée, 0-2 à 05’28.

La domination est sans partage. Les italiens sont recroquevillés dans leur moitié de glace et tentent de procéder en contre. Les hommes de Gregory Ireland obtiennent malgré tout un avantage numérique, alors que le chronomètre affiche moins de 6 minutes à faire en première. Une occasion dont la Squadra Azzurra ne profitera pas. Avec le soutien inconditionnel de leur nombreux public, la Lettonie mène fort logiquement de deux longueurs après vingt minutes de jeu à l’Arena Riga !



Même tarif...



La donne ne change pas en début de deuxième. Les lettons récitent leur partition face à des italiens qui tentent de résister aux assauts et à la « grinta » des grenats, poussés par un public heureux du spectacle proposé. La promenade prend des allures bien difficiles à encaisser pour les joueurs de la Botte. Dans la première moitié de cet acte, les locaux frappent une nouvelle fois. Rihards Bukarts décale Rubins côté droit, dont le tir en angle trouvait l’ouverture face à Bernard, 0-3 à 26’15.

Si la Lettonie fait définitivement « cavalier seul » dans cette rencontre à sens unique, le public installé en tribune en a pour son argent, et c’est une quatrième unité en double avantage numérique que vient ajouter Indrasis en powerplay. Bernard ne peut que ralentir le caoutchouc et constater les dégâts, 0-4 à 29’48 [5-3]. Alexandre Juillet Difficile soirée pour la défense italienne

Pas rassasié de leur moisson déjà bien prolifique, le team Latvia est tout proche d’être reçu 5 sur 5 à la mi-match. Il faut un arrêt en deux temps du cerbère local pour éviter au naufrage d’être plus important. Dans une ambiance festive, les « Baltes » mènent 4 buts à 0 face à l’Italie après deux périodes ! L'issue de la rencontre ne fait déjà plus guère de doute... !



Deux par tiers !



Malgré leur avance, les lettons dominent le troisième acte et contrôlent les opérations, attendant davantage leurs opposants. Nos voisins italiens tentent de réduire l’écart, mais se heurtent à un excellent portier. Ivars Punnenovs réalisait un arrêt de grande classe devant Franck qui s’était présenté en bonne position côté droit. Le cerbère des SCL Tigers en National League demeure infranchissable, alors que le tableau indicateur affiche moins de 13 minutes à faire à la rencontre. Alexandre Juillet Infranchissable Punnenovs ! Comme ça ne suffisait pas au bonheur de la foule présente, voici qu’un nouveau cadeau vient agrémenter leur soirée de fête ! La domination est une fois de plus récompensée juste avant l’entame des dix dernières minutes de la rencontre. Girgensons lance, Indrasis fait dévier et valide la « manita » pour un deuxième but personnel ce soir, 0-5 à 48’56.

La calisse jusqu’à la lie ? Pas encore tout à fait... Vient alors le clou du spectacle. A 7 minutes du terme, Daugavins réalise un véritable festival, traversant, depuis l’arrière de son but, l’intégralité de la patinoire, se débarrassant de trois opposants, toute en vitesse, avant de coucher et de crucifier le pauvre Bernard, bien seul à pouvoir tenter de stopper le naufrage, 0-6 à 52’54.

Un coup de génie du local de l’étape, natif de Riga et ex-joueur des Sénateurs d’Ottawa, qui évoluera la saison prochaine à Bern en National League ! Les dernières minutes sont interminablement longues pour nos amis transalpins, qui tentent malgré tout de faire bonne figure dans une rencontre difficile à bien des égards... La messe est dite depuis longtemps, la Lettonie empoche les 3 premiers points de sa campagne et s’impose, comme on pouvait l’attendre, comme le principal adversaire de ce groupe !



Victoire écrasante du Team Latvia 6 buts 0 face à l'Italie. Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les hommes de Greg' Ireland ont déjà le regard tourné vers la rencontre de ce vendredi, face à l'Equipe de France, pour une rencontre au cours de laquelle nos Bleus devront finir le travail parfaitement démarré ce jeudi face à la Hongrie. La vérité du soir n'étant pas celle du lendemain, notre Equipe de France devra s'appliquer à jouer avec sérieux cette rencontre, qui pourrait leur permettre de mettre la pression sur leurs hôtes lettons en cas de deuxième succès en deux jours. Côté grenat, c'est un premier succès et le plein de confiance à la clé. Emmenée par ses stars NHL et KHL, la locale a de quoi impressionner et sera à n'en pas douter un coriace adversaire dans l'optique de la qualification aux Jeux Olympiques ! Alexandre Juillet Les supporters Lettons se sont régalés ce jeudi soir !







