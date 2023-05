Départ en trombe :



Les Lettons démarrent fort, les frères Bukarts mènent l'offensive. Les tentatives locales échouent sur Shutov toujours vigilant comme sur le bon slap de Zīle. Le Kazakhstan temporise et tente de contrer sans trop de résultat. A l'image de la contre offensive menée par Shestakov et Starchenko qui est bloquée dans la défense balte. Sur un de ces contres, la Lettonie est pénalisée. Shestakov au premier poteau voit son tir à bout portant repoussé par le bouclier. Une obstruction sur le gardien letton, donne un jeu à quatre contre quatre.

Les Lettons forcent, Shutov repousse, Rihards Bukarts dans le slot reprend le rebond mais celui-ci bute sur les jambières du portier centrasiatique en extension, le rebond repart dans l'axe, Indrasis reprend mais à côté. Omiberkov en solitaire ne peut déjouer Šilovs. Le Kazakhstan est pénalisé dans la foulée, pour la première fois de la partie.

Le powerplay s'installe et fait tourner le palet, Shestakov parvient à le pousser hors de la zone et fonce seul en break mais il perd son duel contre Šilovs. Le jeu repart vite de l'autre côté, Dzierkals entre en zone, laisse en retrait pour Rihards Bukarts dont la reprise fait mouche (0-1 à 15'39).

La Lettonie repart à l'offensive et fait tourner le palet. Les Kazakhs plient et finissent par céder logiquement. Zīle canonne de la bleue, Batna dévie au fond (0-2 à 17'19).

C'est sur un bel avantage que les locaux regagnent une première fois les vestiaires.



Tirs cadrés : 9 / 6 pour la Lettonie

Furia grenat :

Les Kazakhs tentent de renverser la tendance. Dzierkals contre à toute allure mais il est accroché dans sa course par Butenko, il tombe et vient s'empaler dans le gardien avec le palet. Après avoir revu plusieurs fois la séquence les arbitres accordent un but automatique (0-3 à 21'13).

Le coach kazakh, Mambetaliyev conteste vertement la décision et demande un challenge, les arbitres retournent voir la vidéo, confirment leur décision et donnent 2 minutes de pénalité pour retard de jeu au banc kazakh. Le powerplay letton installé ne parvient pas à creuser l'avance locale. De retour à égalité, les Lettons restent plus incisifs. Daugaviņš drible la défense kazakhe mais Shutov réalise un impeccable arrêt mitaine.

Un avion en papier atteri sur la glace ce qui débouche sur une petite pause inattendue. Les aigles d'or repartent de l'avant, Daniyar en solitaire bute sur le portier adverse. La contre-offensive lettone emporte l'arrière garde centrasiatique. Daugaviņš contourne la cage kazakhe et vient frapper à la porte, Ābols précipite le rebond au fond dans une clameur (0-4 à 29'05).

Dans la foulée, un deux contre un mené par Roberts Bukarts voit le tir de Dzierkals être repoussé par une excellente parade de Shutov.

Les Kazakhs repartent, Starchenko accélère et dévie pour Shestakov dans le slot, sa reprise de volée passe juste à côté de la cage ouverte. Le jeu repart dans l'autre sens, les Lettons travaillent fort dans la zone offensive mais sont bien bloqués par la défense bleue et or. Krastenbergs en solitaire ne peut lancer, car on lui chipe la rondelle dans sa palette.

En fin de tiers, le Kazakhstan montre les dents. Butenko slape de la bleue, mais Šilovs repousse. Les esprits s'échauffent et les locaux sont pénalisés. Batna contre mais manque le cadre. Krastenbergs contre à son tour, force le gardien à se coucher, le portier du Nomad lance la crosse et repousse la rondelle empêchant l'attaquant de l'AIK Stockholm de lancer. Les Lettons revenus à cinq se montrent extrêmement dangereux, Batna dévie vers l'angle ouvert mais Beketayev repousse au loin avec sa palette. Indrasis à toute allure rentre en zone, il laisse en retrait pour Rihards Bukarts qui lance puissamment, Indrasis sur la route du tir le dévie sous le bras de Shutov (0-5 à 39'54).



Tirs cadrés : 11 / 6 pour la Lettonie

Terminer en beauté :



Boyarkin est mis devant les filets kazakhs pour ce dernier tiers. Les Lettons continuent leur forcing, Beketayev se jette pour bloquer un lancer et quitte la glace en boitant. Un rebond heureux permet à Ločmelis de partir seul en break, mais Boyarkin réalise un excellent arrêt. Indrasis enfonce la défence, sert Balinskis dans la profondeur, ce dernier remet en retrait sur Indrasis qui lance, Boyarkin est déjà lancé, mais parvient miraculeusement à repousser du dessus de la mitaine.

Les Kazakhs repartent et lancent à plusieurs reprises, sans résultat. Les locaux continuent de lancer de dangereuses contre-offensives. Balcers emporte tout le monde par sa vitesse et ses dribles, il remet de l'autre côté pour Daugaviņš qui repique au centre et troue le filet à mi hauteur (0-6 à 49'50).

Dans la foulée, le Kazakhstan est pénalisé. Le powerplay letton fait de nouveau sauter la banque. Daugaviņš dans le coin gauche dévie derrière le but pour Balcers sur le coin droit, il remet dans le slot pour Ābols sa reprise est repoussée par Boyarkin, qu'à cela ne tienne le sniper de Rögle reprend de nouveau et marque son deuxième but du match (0-7 à 51'40).

Les Lettons poussent encore mais cette fois sans résultat. Le Kazakhstan peine à contrer dans cette fin de partie. Mikhaïlis contourne la cage et lance dans l'angle sur Šilovs. Les Kazakhs pressent et obtiennent un powerplay. Beketayev slape, Shestakov est au rebond slot mais le portier letton bloque. Muratov lance à son tour de loin sans résultat.

Les Kazakhs sont pénalisés dans les dernières minutes de jeu. Grents breake mais son tir est bloqué par le patin d'un défenseur. Les Lettons se réinstalle, Jaks slape sur Boyarkin. La sirène met fin à la rencontre sur un score de démonstration.



Tirs cadrés : 14 / 4 pour la Lettonie



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Rodrigo Ābols

** : Kaspars Daugaviņš

* : Rūdolfs Balcers

La Lettonie remporte un tonitruant quatrième succès consécutif et est presque qualifié en quarts de finale devant ses partisans. Sur ce match les Lettons ont dominé du casque et des épaules, se montrant bouillants à l'offensive et solide en défensive. Un match parfait pour les grenats qui joueront leur dernier match mardi contre la Suisse. S'ils prennent un point ils seront qualifiés, sinon il faudra espérer un faux pas slovaque.

Le Kazakhstan sombre encore une fois dans une rencontre qui ne semblait pas si hors de portée, sur le papier. Pourtant sur la glace il n'y a pas eu photo, les joueurs d'Asie centrale n'ont rien pu faire et ont sombré toute la partie. Les Kazakhs ne pourront plus rejoindre les quarts de finale mais ne sont pas encore sauvés. Ils peuvent l'être dès demain si les Slovènes perdent sans prendre de points. Sinon il faudra remporter le match de la mort lundi contre cette même Slovénie.

Retrouvez tous les résultats, classements, articles et vidéos du mondial 2023 sur notre page spéciale