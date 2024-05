Powerplays non transformés :



Shutov continue de défendre la cage kazakhe tandis que pour la première fois du mondial, le portier de Bremerhaven, Gudļevskis est aligné devant le but letton.

Les grenats démarrent vite, Roberts Bukarts à bout portant lance la première alerte. Les Kazakhs repartent de l'avant menés par Boiko, la défense lettone commet une faute. Sur l'action, une autre aurait pu être donnée au Kazakhstan, mais non. Shestakov dans le slot lance à côté, Starchenko dans l'angle voit son tir repoussé, Shestyakov reprend mais une deuxième save.

Les Lettons s'en sortent et mènent un contre à la sortie de la prison, mais le tir manque le cadre. Sur un engagement gagné en zone offensive, Dizerkals fonce au but, mais Shutov s'interpose avec brio, le palet revient dans l'angle, Dizerkals a une deuxième chance dans l'angle ouvert, mais le portier kazakh plonge et dévie de la mitaine.

La Lettonie continue de contrôler la rondelle. Ābols dans l'angle fermé tente sa chance. Les aigles d'or lancent quelques contre offensives, Mikhaïlis dans l'axe tire à côté. Ločmelis n'est pas plus adroit de l'autre côté, son tir envoie la rondelle au dessus du but. Komuls envoie un missile de la bleue qui manque également le but. Toujours peu de précision de part et d'autres.

Mikhaïlis s'offre un contre solitaire mais il est repris par la défense balte. Mamčics dégage directement dans le public depuis la défense, il est pénalisé. Ločmelis contre mais ne peut cadrer. Mikhaïlis dans l'axe envoie un bon lancer, Savitsky dévie encore sur le portier des Fischtown Pinguins. De retour à cinq, les Lettons contrent, Egle dans le slot bute contre Shutov.

La Lettonie est pénalisée pour la troisième fois, sa mauvaise habitude persiste. Rymarev contre entre les défenseurs mais son tir est dévié. Krastenbergs en sortie de prison part seul, il se place derrière la cage mais personne n'a suivi. La sirène retenti sur ce score vierge.



Tirs cadrés : 9 / 6 pour le Kazakhstan

Vague grenat :



Le Kazakhstan démarre bien, Dikhanbek lance, le palet frôle la cage. Sur la confusion qui suit devant le but, les Kazakhs sont pénalisés. Daugaviņš enfonce le carré, son premier tir est repoussé, il ne peut reprendre le second. C'est à peu près tout sur le premier powerplay balte de la rencontre.

Daugaviņš récupère une relance catastrophique devant la cage kazakhe, mais Metalnikov lui enlève la rondelle de la crosse. Les Lettons restent à l'offensive, mais le Kazakhstan lance des contres intéressants. Batņa remporte l'engagement en zone offensive, il dévie vers Roberts Bukarts qui lance entre les pads de Shutov pour ouvrir la marque (0-1 à 31'48).

Les aigles d'or breakent à trois contre un, Boiko remet en retrait pour Rakhmanov qui lance, Gudļevskis a bien suivi et repousse avec talent. Le Kazakhstan presse, Orekhov canonne de la bleue mais son tir touche le filet extérieur. Les Lettons contrent, Orekhov dégage en hauteur, Egle saute et capte le palet de la main, il fonce au but et d'un tir bien placé nettoie la lucarne (0-2 à 35'22).

Ābols en solitaire voit son lancer repoussé de la jambière par Shutov. Mikhaïlis en solitaire ne peut déjouer le portier balte. Le Kazakhstan repart mais les lancers trop téléphonés sont aisément bloqués par la défense lettone.



Tirs cadrés : 14 /7 pour la Lettonie

Tranquillement :

La Lettonie est pénalisée en début de tiers, Rymarev dans l'angle grand ouvert tire le filet extérieur. Les blancs et grenat tuent la faute. Savitsky dévie dans le slot, mais le palet repoussé. Les Kazakhs conservent le palet et restent en zone offensive, Panyukov dans l'enclave vient buter sur Gudļevskis qui repousse alors qu'il est déjà assis sur la glace.

Ābols en solitaire prend à défaut la défense centrasiatique mais pas le gardien qui ferme la porte. Orekhov dans le cercle gauche vient faire tinter le montant. Mikhaïlis prend à revers la défense et fonce absolument seul au but en un contre un contre le portier de Bremerhaven, Gudļevskis s'interpose d'un éblouissant arrêt mitaine.

La Lettonie joue efficacement le chrono, le Kazakhstan peine en fin de match visiblement usé. Il ne parvient pas à sortir de sa zone ni à enlever son gardien, il ne sort que lorsqu'il ne reste qu'une poignée de secondes, qui ne changent rien, pas un seul lancer n'atteindra la cage lettone.



Tirs cadrés : 6 / 6



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Kristers Gudļevskis

** : Haralds Egle

* : Oleg Boiko

Troisième victoire en trois matchs pour la Lettonie qui reste invaincue dans ce mondial. Les grenats ont su temporiser sur leurs temps faibles en premier tiers avant de prendre les devants dans un solide tiers médiant. Ils ont ensuite géré leur adversaire jusqu'au bout avec un excellent premier match de Gudļevskis. Deuxièmes du groupe, les Lettons défieront l'Allemagne demain pour continuer leur série.

Le Kazakhstan plutôt dominateur en premier tiers, n'a pas su trouver la faille dans la cuirasse balte. Malmenés au tiers médiant les joueurs d'Asie centrale ont plié et n'ont jamais pu revenir dans la partie. Deuxième revers de suite pour les Kazakhs qui affronteront la Suède pour une partie qui s'annonce compliquée.