Kazakhstan :

Shutov défend la cage kazakhe pour ce dernier match, Murray est aligné devant le but polonais. La Pologne contrôle les premiers palets, les Kazakhs contrent et sont les premiers à lancer. Les bleus et or prennent le contrôle du match mais celui-ci reste extrêmement fermé et ils ne se passe pas grand chose. Le Kazakhstan est pénalisé à l'offensive et doit reculer. Le powerplay a bien du mal à s'installer ou à se montrer dangereux, finalement dans les dernières secondes il trouve la faille. Łyszczarczyk slape de la bleue, le gardien centrasiatique freine la rondelle, Wałęga dans l'angle pousse au fond et ouvre le score (0-1 à 09'11). icehockey.kz

Le match reste morne et les deux équipes ne montrent pas grand chose. Sur un engagement gagné en zone médiane, Mikhaïlis s'échappe seul en break il prend le meilleur sur la défense polonaise et d'un bon lancer glisse sous le bras du portier (1-1 à 12'35).

Dans la foulée, l'aigle blanc est pénalisé. Les quelques tentatives proposées par le Kazakhstan ne sont pas en mesure d'inquiéter Murray. La Pologne joue des contres, le Kazakhstan répond, la fin de période voit le jeu aller d'un côté à l'autre.

Fraszko seul devant la cage manque son tir, sa crosse passe au dessus du palet. Rakhmanov qui traîne devant le but ne peut pas vraiment lancer et le gardien polonais plonge dessus. Kruczek a la bleue envoie une praline, Shutov tombe en repoussant, mais sa défense le sort de sa mauvaise passe.



Progressivement le Kazakhstan s'installe à l'offensive, il cherche la faille mais ses tirs se perdent, la défense polonaise fait le métier pour gêner son adversaire. Panyukov dans l'angle échoue sur le gardien. Pasiut parvient à breaker mais son tir mou fiinit dans la mitaine de Shutov.

Sur un dégagement vers la zone polonaise, Murray sort derrière, Shestakov le télescope, le Kazakh est envoyé en prison. Łyszczarczyk de la bleue, provoque un rebond mais dans la confusion personne ne peut reprendre. Le powerplay passe sans but.

Les aigles d'or foncent, Mukhametov dévie vers Orekhov, le tir est dévié par le bout du bras de Murray et passe au dessus. Boiko contourne la cage mais Murray fait un bon puck check. Un nouveau powerplay polonais, ne permet pas de débloquer la situation.

La Pologne force en fin de période, Kruczek dans l'axe voit son tir repoussé. Paś sur la ligne rouge de but dans l'angle tente le tout pour le tout à la dernière seconde, son tir de brite est dévié par la barre.



Les Kazakhs accélèrent un peu et font le siège du but polonais, Dikhanbek canonne mais Murray repousse de justesse. Les contres slaves restent dangereux mais le score reste complètement bloqué. Zygmunt tente de contrer mais il est bien repris. Shestakov lui répond mais il est contraint de tirer en angle fermé. Orekhov arme son slap dans le cercle gauche et envoie un missile dans le but profitant de l'écran devant le gardien américano-polonais (2-1 à 50'20). icehockey.kz

La Pologne repart, il lui faut inscrire deux buts cette fois pour sauver sa tête. Les lancers se multiplient mais manquent la cage, encore... Une perte de palet catastrophique sur une passe à la bleue permet à Starchenko de subtiliser la rondelle et de partir pour un raid solitaire, il gagne son duel en glissant entre les pads de Murray et relègue quasiment définitivement les Polonais (3-1 à 54'25).

Dans la foulée, le Kazakhstan est pénalisé, c'est le moment ou jamais pour la Pologne. Łyszczarczyk à la bleue voit son tir bloqué. Le gardien sort pour jouer à six. Paś d'un bon one-timer ne peut non plus tromper le gardien. Sur le slap de Kolusz , Shitov dévie, Wronka dans l'angle pousse, mais le gardien repousse du bout du patin. Le Kazakhstan parvient à récupérer un engagement à l'offensive, le gardien polonais doit remonter sur la glace. Le temps file, c'est fini il n'y a plus assez de temps. Wronka en solitaire provoque un nouvel arrêt du gardien d'Astana. Les Polonais luttent jusqu'au bout.



*** : Nikita Mikhaïlis

** : Valery Orekhov

Le Kazakhstan remporte sans forcément briller ce match assez laborieux entre les deux formations du bas de tableau. Menés au score, les aigles d'or ont vite égalisé puis été plus tranchants en deuxième partie de rencontre. Ils réussissent à marquer deux fois en dernière période pour s'éviter du stress en fin de rencontre. Avec deux victoires, le Kazakhstan dépasse la France et remonte au sixième rang.

La Pologne a bien démarré le match mais s'est fait rejoindre au score assez vite. Pas assez tranchant devant, les Polonais ont manqué de réussite pour repasser devant avant de se faire piéger par son adversaire en fin de partie. Fin de parcours, pour la Pologne, reléguée en Division I groupe A l'année prochaine.



