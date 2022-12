Hockey sur glace - : Kloten vs Ajoie 3 - 4 (3-1 1-0 1-2) Après prolongation Le 21/12/2022 stimo arena, Kloten [ Kloten ] [ Ajoie ] Kloten refait des siennes Installés en place de pré-play-offs, Kloten (9e) vient de compiler 13 pts en dix matchs. Ajoie (14e), de son côté en a comptabilisé trois. À la stimo arena, c'est Keanu Derungs (5e) qui ovure la porte aux Zürichois, secondé par Lucas Ekestahl-Jonsson (11e). En infériorité numérique, Ueli Huber (16e) maintient la vouivre dans le champ des aviateurs, mais Dario Meyer (17e) écarte le danger. Arttu Ruotsalainen (21e) inscrit en avantage numérique, dans le T2. Thibault Frossard (42e) et Frédérik Gauthier (58e) remettent le couvert, mais Patrick Obrist (60e) conclut dans la cage vide. Avant Noël, Kloten ira à Berne, puis recevra Lugano, alors qu'Ajoie (toujours lanterne rouge) recevra Ambrì-Piotta et se déplacera à Lausanne. stimo arena, Kloten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 21/12/2022 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5042 spectateurs Arbitres : Daniel Piechaczek, Alex di Pietro et Stany Gnemmi, Michael Stalder Buts :

Kloten :

Ajoie : Pénalités 4x2' contre Kloten 4x2' contre Ajoie



