Hockey sur glace - : Kloten vs Arosa 6 - 0 (1-0 3-0 2-0) Le 06/08/2020 Swiss Arena, Kloten [ Kloten ] [ Arosa ] Kloten prend l'air Le EHC Kloten (Swiss League) reçoit le EHC Arosa (Swiss Regio League) pour commencer sa saison 20/21, la Swiss Arena. Swiss Arena, Kloten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 07/08/2020 14:30 FICHE TECHNIQUE



Le EHC Kloten débute sa saison 2020/2021 sur une victoire nette en amical, contre Arosa sur le score de 6 à 0. Grâce à deux réussites, d'Anthony Staiger en seconde période, le EHCK a pris la mesure des joueurs de la région de Plessur sur le reste de la partie et conclu en début de troisième tiers.

Les Zürichois accueilleront le HC Davos, ce vendredi 7 août à la Swiss Arena et les Grisons recevront le EHC Dürnten Vikings (2e ligue Est) au Sport- und Kongresszentrum le samedi 15 août (



Le premier adversaire en Swiss League des Flyers n'est pas encore connu. Les hommes de Rolf Schrepfer joueront le EHC Wiki-Münsingen à la maison, pour le compte du championnat de Swiss Regio League, le 9 septembre. Les Zürichois accueilleront le HC Davos, ce vendredi 7 août à la Swiss Arena et les Grisons recevront le EHC Dürnten Vikings (2e ligue Est) au Sport- und Kongresszentrum le samedi 15 août (programme complet des matchs amicaux).

Catarina de Freitas Gardiens partants

EHC Kloten : Luis Janett

EHC Arosa : Gian-Marco Bamett



Résumé des buts

1er tiers

17:05 EHCK 1-0 EHCA par Andri Spiller (Fabian Ganz, Marc Marchon), en supériorité numérique



2e tiers

21:31 EHCK 2-0 EHCA par Anthony Staiger (Jorden Gähler, Steve Kellenberger), en égalité numérique

28:37 EHCK 3-0 EHCA par Anthony Staiger (Lenart Markun), en égalité numérique

33:35 EHCK 4-0 EHCA par Patrick Obrist (Nicholas Steiner), en supériorité numérique



3e tiers

40:55 EHCK 5-0 EHCA par Marc Marchon (Fabian Ganz, Greg Halberstadt), en supériorité numérique

40:55 EHCK 5-0 EHCA par Marc Marchon (Fabian Ganz, Greg Halberstadt), en supériorité numérique

45:46 EHCK 6-0 EHCA par Steve Kellenberger (Laurent Kälin), en supériorité numérique







