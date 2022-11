Hockey sur glace - : Kloten vs Bienne 5 - 2 (0-1 3-1 2-0) Le 19/11/2022 stimo arena, Kloten [ Kloten ] [ Bienne ] La passe de 7 pour Kloten Samedi soir, c'est un Kloten en bonne forme à domicile (6 victoires de suite) qui recevait un Bienne très en confiance (second du classement de NL). En faveur des Seelandais, c'est Damien Brunner (12e) qui donne le premier point. Arttu Ruotsalainen (22e, 24e, 35e) répond du tac-au-tac et permet aux siens de mener. Luca Hischier (37e) essaie, mais est rattrapé par Jonathan Ang (43e) et... Ruotsalainen (45e). stimo arena, Kloten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 20/11/2022 à 14:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6532 spectateurs Arbitres : Miroslav Stolc, Stefan Hürlimann et Eric Cattaneo, Sébastien Duc Buts :

Kloten :

Bienne : Pénalités 4x2' contre Kloten 6x2' contre Bienne



Catarina de Freitas Arttu Ruotsalainen a été le principal instigateur de cette 7e victoire de suite, à domicile (4 goals, en 5 tirs cadrés, 69% d'engagements gagnés, en 17:58 de jeu)







