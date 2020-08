Hockey sur glace - : Kloten vs Davos 0 - 3 (0-0 0-0 0-3) Le 07/08/2020 Swiss Arena, Kloten [ Kloten ] [ Davos ] Davos prend sa première victoire Davos (National League) se rend à la Swiss Arena de Kloten (Swiss League) pour son premer match amical, le second pour les Zürichois. Swiss Arena, Kloten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 08/08/2020 à 18:09 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1000 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Miroslav Stolc et Dario Fuchs, Patrick Stuber Buts :

Kloten :

Davos : Pénalités 4x2' contre Kloten 2x2' contre Davos







Les prochains matchs amicaux verront les joueurs de Per Hanberg affronter le SC Bern, vendredi 14 août, alors que les Grisons iront défier les ZSC Lions à Kreuzlingen, à cette même date ( Le EHC Kloten poursuit sa saison amicale 2020/2021 avec une courte défaite face à Davos 0-3. Yannick Frehner s'est offert deux buts en entrée et en fin de troisième période, ponctuée par une réussite de Sven Jung. Cela aura suffit pour que les Davoser rentrent avec la victoire en poche. Il s'agissait du premier match amical du HC Davos et du second des Zürichois, ils affrontaient le 6 août, le EHC Arosa ( galerie photos Les prochains matchs amicaux verront les joueurs de Per Hanberg affronter le, vendredi 14 août, alors que les Grisons iront défier lesà Kreuzlingen, à cette même date ( programme complet des matchs amicaux ). Davos et Kloten ne connaissent pas encore leur planning de saison régulière.

Catarina de Freitas Gardiens partants

EHC Kloten : Dominic Nyffeler

HC Davos : Robert Mayer



Résumé des buts

1er tiers

-



2e tiers

-



3e tiers

42:35 EHCK 0-1 HCD par Yannick Frehner (Davyd Barandun), en égalité numérique

46:01 EHCK 0-2 HCD par Sven Jung (Chris Egli), en égalité numérique

42:35 EHCK 0-1 HCD par Yannick Frehner (Davyd Barandun), en égalité numérique

46:01 EHCK 0-2 HCD par Sven Jung (Chris Egli), en égalité numérique

55:21 EHCK 0-3 HCD par Yannick Frehner (Teemu Turunen), en égalité numérique







