Hockey sur glace - : Kloten vs Davos 0 - 0 Le 14/10/2023 stimo arena, Kloten [ Kloten ] [ Davos ] Kloten se réveille C'est un début de championnat compliqué pour Kloten (13e, 12 pts, 4v en 10m). La formation zürichoise est en-dessous, actuellement. Davos, de son côté, vit un meilleur début de campagne (6v en 10m) et reste proche du podium. C'est la formation grisonne qui ouvre les feux, avec Klas Dahlbeck (10e), mais Niko Ojamäki (40e) égalise dans un timing quasiment parfait. En avantage numérique, Tomas Jurco (45e) donne l'avantage aux Davosiens et Miro Aaltonen (50e) prive le HCD de ses trois points. En prolongation, c'est ce même Miro Aaltonen (63e) qui donne l'avantage final au EHCK. Grâce à cette victoire, les locaux ont peuvent recoller avec la seconde barre (13e, 14 pts). Les joueurs de Josh Holden, eux, reste sur le haut de tableau (5e, 21 pts). stimo arena, Kloten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 15/10/2023 à 13:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Catarina de Freitas Le EHCK renoue avec la victoire après deux défaites de rang







