Hockey sur glace - : Kloten vs Fribourg 5 - 3 (0-2 1-1 3-0) Le 24/11/2023 stimo arena, Kloten [ Kloten ] [ Fribourg ] Kloten, grand sourire ! C'est dans une mauvaise passe (1 pt en 3 matchs) que le EHC Kloten reçoit un Fribourg-Gottéron leader, mais peu solide (3 pts en 3 matchs). La patinoire en bordure de forêt zurichoise voit l'adversaire planter le premier coup : Lucas Wallmark (13e) et Marcus Sörensen (15e) permettent aux leurs de terminer le T1 en positif. Les Aviateurs prennent leur mal en patience et Michael Loosli (26e) réduit l'écart, avant que Marcus Sörensen (34e) ne le rétablisse. Le festival de but arrive dans la dernière période: Tyler Morley (42e), Keanu Derungs (52e), Jonathan Ang (56e) et Axel Simic, natif de la région fribourgeoise (58e) offrent la victoire aux zürichois. Au niveau du classement, Fribourg perd la place du trône et Kloten s'approche gentiment de la place n°12. Ce samedi, les Dragons recevront Rapperswil-Jona et le EHCK se rend dans les Grisons ! stimo arena, Kloten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 25/11/2023 à 10:00 FICHE TECHNIQUE



5533 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Thomas Urban et Aurélien Urfer, Georges Huguet

Kloten :

Pénalités 6x2' contre Kloten 6x2' contre Fribourg



