Hockey sur glace - : Kloten vs Genève 4 - 3 (2-0 1-2 1-1) Le 28/11/2023 stimo arena, Kloten [ Kloten ] [ Genève ] Les Aviateurs continuent sur leur lancée Galerie photos du match du 28 novembre 2023, entre le EHC Kloten et le Genève-Servette HC. Kloten qui n'a pas perdu de point depuis trois matchs, mais reste à la 12e place du classement. Il s'agit d'un retour de la "victoire à trois points" face au GSHC. Genève, de son côté, a vécu sa deuxième défaite de rang. Sa place de 8e vacille. Prochain rendez-vous pour les deux équipes ce vendredi : Genève-Langnau et Zug-Kloten. stimo arena, Kloten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 29/11/2023 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4470 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Alex Dipietro et David Obwegeser, Dario Fuchs Buts :

Kloten :

Genève : Pénalités 4x2' contre Kloten 1x2' contre Genève



Catarina de Freitas J. Marchon (20 ans) s'est offert une 13e présence cette saison avec le EHCK. Engagé durant 09:06, il a bloqué un tir, et en a cadré un seul.







