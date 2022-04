Hockey sur glace - : Kloten vs Olten 2 - 1 (1-1 0-0 0-0 1-0) Après prolongation Le 11/04/2022 stimo arena, Kloten [ Kloten ] [ Olten ] Kloten part devant Dans l'acte 1 de la finale des play-offs de Swiss League 21/22, Kloten reçoit Olten. Les deux formations sont candidates au titre de champion de Swiss League et à la promotion en première division. Le EHCK prend l'avantage tôt dans le match, par Andri Spiller (10e). Garry Nunn (15e) remet les Souris à flot, en avantage numérique. Le Zürichois Nicholas Steiner provoque un penalty, mais ce dernier n'est pas transformé par Gary Nunn (21e). En début de 2e prolongation, Dario Meyer (81e) trompe Simon Rytz pour donner la victoire aux Aviateurs et un premier point. stimo arena, Kloten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 12/04/2022 à 11:06 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6527 spectateurs Arbitres : Cedric Borga, Phillip Ströbel et Nathy Burgy, Michael Stalder Buts :

Kloten :

Olten : Pénalités 5x2' contre Kloten 6x2' contre Olten



Catarina de Freitas K. Lindemann s'est octroyé 66.67% de ses face-offs et bloqué deux tirs en 12:15 de jeu au total







