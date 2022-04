Hockey sur glace - : Kloten vs Olten 1 - 0 (0-0 1-0 0-0) Le 20/04/2022 stimo arena, Kloten [ Kloten ] [ Olten ] Kloten champion ! Le EHC Kloten reçoit à la stimo arena le EHC Olten pour le décisif acte V de la finale de Swiss League. Niki Altorfer (29e) a été le seul artilleur du match et, même sans Simon Rytz dans la cage (60e), Olten n'est pas parvenu à revenir. Les Aviateurs, leaders quasi-incontestés de deuxième division durant la saison 21/22, retrouveront donc l'élite du hockey suisse, quitté en 2018. stimo arena, Kloten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 21/04/2022 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7600 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Michael Tscherrig et Nathy Burgy, Michael Stalder Buts :

Kloten :

Olten : Pénalités 1x2' contre Kloten 6x2' contre Olten



Catarina de Freitas © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo