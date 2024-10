Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Kloten vs Rapperswil-Jona 3 - 0 (1-0 0-0 2-0) Le 11/10/2024 Swiss Arena, Kloten, MSL [ Kloten ] [ Rapperswil-Jona ] Aaltonen mène les siens à la victoire Dans une rencontre particulièrement fermée, Kloten l’emporte finalement 3-0 et efface ses trois défaites consécutives. Swiss Arena, Kloten, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 12/10/2024 à 09:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5046 spectateurs Arbitres : Ken Mollard, Cédric Borga et Benjamin Francey, Baptiste Humair Buts :

Kloten :

Rapperswil-Jona : Pénalités 0' contre Kloten 2x2' contre Rapperswil-Jona Catarina de Freitas (archives) M. Aaltonen a été aligné durant 16:27 et s'est offert 3 points durant cette partie Pourtant, la rencontre avant bien démarrée avec un but relativement tôt. Sur le flanc gauche, Aaltonen temporise pour attendre le soutien d’un partenaire. Audette s’empare de la rondelle, ce qui permet à l’international Finlandais de se replacer. Il est vite retrouvé et entre deux défenseurs, son tir croisé dans la lucarne opposée trompe Nyffeler (2:46 ; 1-0). Après l’ouverture du score, le match ne s’emballe pas mais les locaux auraient pu doubler la mise avant la fin de la période. Bien servi par Morley depuis la gauche, son partenaire de ligne Ramel tente sa chance de loin à la ligne bleue. Le poteau est trouvé alors que Nyffeler était masqué par Simic. Pourtant, la rencontre avant bien démarrée avec un but relativement tôt.Après l’ouverture du score, le match ne s’emballe pas mais les locaux auraient pu doubler la mise avant la fin de la période. Bien servi par Morley depuis la gauche, son partenaire de ligne Ramel tente sa chance de loin à la ligne bleue. Le poteau est trouvé alors que Nyffeler était masqué par Simic.

Cinq minutes après la reprise, Kloten a une magnifique opportunité de creuser l’écart mais ne pêche à la finition. Contre la bande en fond de glace, Ojamäki est bien pressé et ceinturé par Maier et Wick. Le joueur d’expérience se fait subtiliser la rondelle devant sa cage par Audette. Le Québécois ne parvient toutefois pas à inscrire son deuxième but de la saison (contre 13 la saison passée avec Ajoie). Nyffeler sauve les siens et dans la continuité de l’action, Aaltonen tente sa chance dans un angle impossible mais encore une fois, le portier est vigilant afin de bien protéger son poteau.



C’est dans le dernier acte que Kloten va pousser davantage pour se mettre définitivement à l’abris. Aaltonen encore lui, mise pour Niku à la bleue sur le flanc droit. D’une passe laser, il trouve avec de la réussite Ojamäki qui arrive à trouver la faille (45:45 ; 2-0). Cinq minutes plus tard, Nyffeler est contraint de laisser sa place à Punnenovs (1 arrêt) le temps de soigner une petite blessure avant de revenir sur la glace au bout de quelques minutes. Le coup de grâce sera porté en toute fin de rencontre alors que les visiteurs jouaient à six et sans gardien. Dans la zone défensive, Aberg est trompé par un faux rebond. Aaltonen en profite pour devancer son adversaire pour marquer dans une cage vide (58:52 ; 3-0).



Sans briller, Kloten s’impose logiquement et se retrouve dans la première partie de classement avant les autres matchs.



Les statistiques

Tirs : 32 à 31

Face-offs : 26 à 34

Pénalités : 0 à 2

MVP : Aaltonen (Kloten) / Nyffeler (Rapperswil)







