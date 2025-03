Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Kloten vs Zürich 2 - 1 Le 19/03/2025 SWISS Arena, Kloten, MSL [ Kloten ] [ Zürich ] Les Lions loupent le coche Surpris à quatre minutes du terme, les hommes de Marco Bayer ont manqué la première opportunité de se qualifier dès le match n°4. SWISS Arena, Kloten, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 20/03/2025 à 20:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7303 spectateurs Arbitres : Michaël Tscherrig, Miroslav Stolc & David Obwegeser, Sandro Gurtner Buts :

Kloten :

Zürich : Pénalités 3x2' contre Kloten 3x2' contre Zürich Catarina de Freitas (archives) Sami Niku a été l'Aviateur le plus utilisé (22 minutes)

Même si le début du match a été entaché par une première pénalité contre Frödén, ce sont bien les locaux qui ont ouvert la marque rapidement. Ojamäki récupère un palet dans son camp, proche de la ligne bleue. Le repli défensif zurichois n’est pas en place, et Meyer a tout le temps nécessaire sur son côté droit pour servir Morley. Le Canadien de 33 ans ajuste sans difficulté Zumbühl (7:00 ; 1-0). La suite de la période a été relativement équilibrée avec neuf tentatives de part et d’autre. Les visiteurs n’ont pas su profiter de deux jeux de puissance à la 16e et 18e minute, la faute à une belle solidarité défensive des Klotner.



Au retour des vestiaires, le voisin zurichois est revenu avec de meilleures intentions. Le palet est confisqué, Waeber n’est inquiété que trois fois et les attaques se multiplient sur la cage de l’équipe recevante. Après dix minutes, le verrou finit par céder. Le champion sortant peut souffler. Sans solution au cœur du jeu, Andrighetto remise en retrait pour Kinnunen. L’international finlandais tire en première intention, peu après la ligne bleue, et surprend totalement le portier local, pris à contre-pied (30:47 ; 1-1). L’égalisation est logique.



Même si le début du match a été entaché par une première pénalité contre Frödén, ce sont bien les locaux qui ont ouvert la marque rapidement. Ojamäki récupère un palet dans son camp, proche de la ligne bleue. Le repli défensif zurichois n'est pas en place, et Meyer a tout le temps nécessaire sur son côté droit pour servir Morley. Le Canadien de 33 ans ajuste sans difficulté Zumbühl (7:00 ; 1-0). La suite de la période a été relativement équilibrée avec neuf tentatives de part et d'autre. Les visiteurs n'ont pas su profiter de deux jeux de puissance à la 16e et 18e minute, la faute à une belle solidarité défensive des Klotner.

Au retour des vestiaires, le voisin zurichois est revenu avec de meilleures intentions. Le palet est confisqué, Waeber n'est inquiété que trois fois et les attaques se multiplient sur la cage de l'équipe recevante. Après dix minutes, le verrou finit par céder. Le champion sortant peut souffler. Sans solution au cœur du jeu, Andrighetto remise en retrait pour Kinnunen. L'international finlandais tire en première intention, peu après la ligne bleue, et surprend totalement le portier local, pris à contre-pied (30:47 ; 1-1). L'égalisation est logique.

Le troisième tiers suit une dynamique similaire à celle du second, sauf que Kloten se montre un peu plus entreprenant. Une fin de pénalité contre Lammikko, acquise deux minutes avant la sirène du dernier tiers, donne un élan positif aux attaquants locaux qui souhaitent inverser la tendance pour rester en vie dans ces play-offs. L'échéance sera retardée à sept reprises, avant que Meyer ne libère les siens juste avant la prolongation. Profitant d'un nouveau jeu de puissance, Ramel est contraint de conserver la rondelle sur le flanc droit, faute de solutions offertes par ses partenaires. Morley se propose derrière la cage et remet dans l'enclave pour Meyer. Bien qu'entouré de défenseurs, il parvient toutefois à marquer en déviation. La passivité de la défense zurichoise permet à Kloten d'arracher une cinquième manche (56:32 ; 2-1).







