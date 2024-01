Hockey sur glace - : Lausanne vs Ajoie 4 - 2 (0-0 3-1 1-1) Le 26/01/2024 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Ajoie ] Lausanne sécurise le Top 4 Galerie photo du match 26 janvier 2024, entre le Lausanne HC et le HC Ajoie. Victoire lausannoise 4-2. Grâce à ces trois nouveau points, la formation de Geoff Ward peut s'installer durablement proche du podium. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 27/01/2024 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



8080 spectateurs Arbitres : Michael Tscherrig, Thomas Urban et Zach Steenstra, Sébastien Duc Buts :

Lausanne :

Ajoie :



Yves Seira D. Riat a été le troisième joueur lausannois le plus utilisé (près de 18 minutes) et a pu bloquer deux tirs et adressé quatre tirs cadrés à Tim Wolf.







