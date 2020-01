Hockey sur glace - : Lausanne vs Ambrì-Piotta 5 - 1 (1-1 3-0 1-0) Le 02/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Ambrì-Piotta ] Lausanne s'offre son 1er match de 2020 Retrouvez en photo le premier match de l'année 2020 entre le Lausanne HC et le HC Ambrì-Piotta. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 03/01/2020 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



9234 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Nicolas Fluri et Georges Huguet, Eric Cattaneo Buts :

Lausanne :

Ambrì-Piotta : Pénalités 1x2'+1x5'+1x20' contre Lausanne 4x2' contre Ambrì-Piotta



Yves Seira Le premier match de Lausanne en 2020 a lieu à la maison, face au demi-finaliste de la Spengler Cup... Ambrì-Piotta (



Le seul goal Léventin sera offert par Robert Sabolic après 09:41. Matt d'Agostini et Bryan Flynn se sont octroyé leurs 17e et 13e assist de la saison. C'est à partir de la minute suivante que les choses vont s'accélérer pour le LHC: Cody Almond égalise à 10:48, aidé de Matteo Nodari et Ronalds Kenins. Joël Genazzi et Joël Vermin vont offrir le 2-1 et le 3-1. Petteri Lindbohm force une quatrième fois le verrou à la 40e minute et Daniel Manzato sort. Viktor Östlund prend place dans la cage biancoblù pour ne faire face qu'à 12 tirs et n'encaisser qu'un 1 contre 0 de Christoph Bertschy à la 47e minute (assisté de Lukas Frick).



À la suite de cette fructueuse récolte, Lausanne se rend vendredi à Bienne, pour y découdre avec une équipe qui n'a pas connu victoire depuis 6 matchs. Les Tessinois, quant à eux, affronteront les ZSC Lions à la Valascia, ce samedi.







