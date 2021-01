Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Ambrì-Piotta 2 - 1 (1-0 0-1 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 26/01/2021 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Ambrì-Piotta ] Ambrì ne fait pas pâle figure Retour en photos sur le second match de l'année 2021, entre le Lausanne HC et le HC Ambrì-Piotta. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 27/01/2021 à 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Anssi Salonen et Stany Gnemmi et Georges Huguet Buts :

Lausanne :

Ambrì-Piotta :



Yves Seira Absent plusieurs semaines, Benjamin Conz s'en est sorti avec 97.14% d'arrêt (35 tirs reçus, 1 encaissé) Le Lausanne HC n'a pas joué depuis le 2 janvier sur sa glace (victoire 7-1 contre Berne). De fait, il reste invaincu sur sa glace, depuis le début de l'année 2021. Sa dernière défaite à la maison date d'avant Noël, face à Zürich (



Ce sont les Lions qui ouvrent la marque, des mains de Brian Gibbons (06:42;1-0). Joël Genazzi a le coup d'oeil sur le NHLer américain à la ligne bleue et il n'est demandé que la déviation. Benjamin Conz, de retour au jeu après deux mois d'absence pour blessure, cède une première fois. Le LHC perd Mark Barberio (5'+20';18:28) pour un coup de crosse, embelli d'une méconduite, en fin de T1.



Dans les tiers 2 et 3, seul Diego Kostner (1-1:34:45) parviendra à scorer. Suite à une perte de puck de Denis Malgin, l'Italien à licence suisse, formé dans le Trentin-Haut-Adige, parvient à parfaitement cadrer la lucarne de Tobias Stephan. Il faut attendre la séance de tirs au but pour que la situation se débloque. Christoph Bertschy et Cory Emmerton donnent la victoire aux Lions et le nouveau-venu canado-anglais Brendan Perlini, offre le second goal léventin.



Pour les Tessinois, c'est un point de gagné, pour Lausanne s'en sont deux. Les premiers nommés (33 pts) restent sous la première barre, mais avec neuf points d'avance sur l'avant-dernier, Langnau. Les seconds (47 pts) sont à nouveau lancés dans la course au podium. Le rouges et blancs iront affronter les Bianconeri. Ambrì-Piotta ira défier une autre grosse cylindrée: les ZSC Lions. Ce seront les deux uniques parties de NL, le vendredi 29 janvier. Le Lausanne HC n'a pas joué depuis le 2 janvier sur sa glace (victoire 7-1 contre Berne). De fait, il reste invaincu sur sa glace, depuis le début de l'année 2021. Sa dernière défaite à la maison date d'avant Noël, face à Zürich ( galerie photos ). Le HCAP table sur quatre défaites en cinq matchs. Sa dernière partie, face à Bienne, aura laissé des traces: trois buts marqués sur cinq en un match. Les deux équipes se sont vues à la Valascia, le 22 janvier (victoire du LHC 0-6) et il s'agit de leur dernière confrontation de la saison régulière.Ce sont les Lions qui ouvrent la marque, des mains de(06:42;1-0). Joël Genazzi a le coup d'oeil sur le NHLer américain à la ligne bleue et il n'est demandé que la déviation. Benjamin Conz, de retour au jeu après deux mois d'absence pour blessure, cède une première fois. Le LHC perd Mark Barberio (5'+20';18:28) pour un coup de crosse, embelli d'une méconduite, en fin de T1.Dans les tiers 2 et 3, seul(1-1:34:45) parviendra à scorer. Suite à une perte de puck de Denis Malgin, l'Italien à licence suisse, formé dans le Trentin-Haut-Adige, parvient à parfaitement cadrer la lucarne de Tobias Stephan. Il faut attendre la séance de tirs au but pour que la situation se débloque.etdonnent la victoire aux Lions et le nouveau-venu canado-anglais, offre le second goal léventin.Pour les Tessinois, c'est un point de gagné, pour Lausanne s'en sont deux. Les premiers nommés (33 pts) restent sous la première barre, mais avec neuf points d'avance sur l'avant-dernier, Langnau. Les seconds (47 pts) sont à nouveau lancés dans la course au podium. Le rouges et blancs iront affronter les Bianconeri. Ambrì-Piotta ira défier une autre grosse cylindrée: les ZSC Lions. Ce seront les deux uniques parties de NL, le vendredi 29 janvier. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo