Yves Seira Ronalds Kenins et ses 16:35 de prsence ont contribu la victoire du LHC



Pour bien commencer, Fabian Heldner, depuis la ligne bleue, trouve Brian Gibbons (1-0;06:31) à la déviation, juste devant le jeune Philip Wüthrich. Thomas Thiry (19:32) termine sa première période sur le banc d'infamie. Durant un T2 sans goal, seule une pénalité mineure à l'encontre de Dustin Jeffrey (30:33) vient noircir le tableau. Brian Gibbons, fraîchement sorti de pénalité (50:00), offre le double-avantage à Denis Malgin (2-0;52:11). Cory Conacher (3-0;52:54) ne se laisse pas longtemps avant d'offrir la troisième réussite du match sur une relance de Christoph Bertschy, suivie par Joël Genazzi. Sur l'ensemble de la partie, Thierry Bader et ses coéquipiers se heurtent à 26 reprises à Luca Boltshauser et à 19 occasions sur sa défense.



Lors de sa dernière apparition à la maison, le Lausanne HC avait affronté et perdu contre le Genève-Servette HC ( galerie photos ). Il s'agissait de la première défaite après sept rencontres. À Berne, la situation est toute autre... après un changement à la tête du coaching staff où Don Nachbaur était parti pour raisons personnelles. Mario Kogler (head coach U20 Elit) est l'entraîneur-chef ad interim du club de la capitale. Cela portera-t-il ses fruits face au LHC ? À son compteur: une défaite et une victoire contre le EV Zug, depuis son accession à ce poste.Pour bien commencer, Fabian Heldner, depuis la ligne bleue, trouve Brian Gibbons (1-0;06:31) à la déviation, juste devant le jeune Philip Wüthrich. Thomas Thiry (19:32) termine sa première période sur le banc d'infamie. Durant un T2 sans goal, seule une pénalité mineure à l'encontre de Dustin Jeffrey (30:33) vient noircir le tableau. Brian Gibbons, fraîchement sorti de pénalité (50:00), offre le double-avantage à Denis Malgin (2-0;52:11). Cory Conacher (3-0;52:54) ne se laisse pas longtemps avant d'offrir la troisième réussite du match sur une relance de Christoph Bertschy, suivie par Joël Genazzi. Sur l'ensemble de la partie, Thierry Bader et ses coéquipiers se heurtent à 26 reprises à Luca Boltshauser et à 19 occasions sur sa défense.

Lausanne renoue avec la victoire (huitième en dix matchs) et reprend sa place de leader de NL. La troupe bernoise commence à sombrer dans le fond de classement et accuse sa dixième place. Après cette partie, elle est entourée de Bienne (9e, 15 pts), Davos (11e, 13 pts) et Langnau (12e, 11 pts). Le LHC aurait dû affronter le HC Lugano ce vendredi, mais cette partie est reportée (lire ici). Le prochain adversaire des Lions sera un Taureau, mercredi 16 décembre. Les Ours devront se rattraper du côté des Vernets, ce vendredi.







