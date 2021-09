Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Bern 4 - 1 (1-0 2-0 1-1) Le 28/09/2021 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Bern ] Coup de patte du Lion Galerie photos de la première rencontre entre le Lausanne Hockey Club et le SC Bern, comptant pour la 10e journée de National League. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 29/09/2021 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4567 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Daniel Piechaczek et Dominik Altmann, Stany Gnemmi Buts :

Lausanne :

Bern : Pénalités 1x2' contre Lausanne 1x2' contre Bern



Yves Seira Mika Henauer, aligné en défense avec Thomas Thiry, a été utilisé 19:01

Le Lausanne HC débute difficilement sa saison 21-22 (6 matchs, 4 défaites à 0 pt) et le club de la capitale également (7 matchs, 5 défaites à 0 pt). La situation est telle que les deux formations occupent les dernières places du classement de National League, avec le HC Ajoie. Il est temps de se reprendre.



C'est Guillaume Maillard (11:04;1-0) qui ouvre le score (et son compteur), seul face à Philip Wüthrich. Il est mis en situation optimale grâce au travail de Floran Douay. Le jeune vaudois lance ses coéquipiers dans leur match. Cependant ce n'est qu'en seconde période que le deuxième but est validé. Profitant d'un avantage numérique, Lausanne s'installe en zone offensive et Christoph Bertschy trouve la lucarne bernoise (27:30;2-0). Emilijus Krakauskas (33:03;3-0) confirme l'avantage vaudois sur un rebond, après avoir durement acquis sont puck, dans la bande. Pour Johan Lundskog et ses collègues, tout n'est pas terminé. Le magicien allemand Dominik Kahun (46:52;3-1) troue Tobias Stephan d'un maître-tir en milieu de zone, servi par Kaspars Daugavins, après engagement. Cory Emmerton (53:12;4-1) ferme les débats en 2 contre 1, avec Jiri Sekac.



