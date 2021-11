Hockey sur glace - : Lausanne vs Bern 3 - 1 (1-0 1-0 1-1) Le 27/11/2021 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Bern ] Les Lions reprennent confiance Retour en photos sur la confrontation entre le Lausanne HC et le SC Bern, à la Vaudoise aréna. Durant cette partie, Daniel Manzato a cédé à trois reprises, face à Benjamin Baumgartner (7e), Cory Emmerton (38e) et Michael Frolik (60e). Thierry Bader (60e) est le seul joueur bernois à scorer, privant Luca Boltshauser de blanchissage. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 28/11/2021 à 10:08 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6226 spectateurs Arbitres : Daniel Piechaczek, Nicolas Fluri et Daniel Duarte, Zach Steenstra Buts :

Lausanne :

Bern : Pénalités 5x2' contre Lausanne 4x2' contre Bern



Yves Seira Le portier Daniel Manzato a fait face à 29 tirs et capitulé à trois reprises, soit 89.66% d'arrêts







