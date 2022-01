Hockey sur glace - : Lausanne vs Bern 4 - 3 (1-1 1-1 2-1) Le 14/01/2022 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Bern ] L'Ours échoue dans la Jungle Pour son deuxième match de l'année 2022, le Lausanne HC s'est offert l'Ours bernois. Durant ce match, Martin Gernat (15e), ouvre la marque avant de se faire rattraper par Dustin Jeffrey (20e). Le talent allemand Dominik Kahun (32e) prend l'avantage en power play et Francis Paré (35e) égalise. Les Lions conservent cet atout, avec Jason Fuchs (52e) et Cody Almond (56e). Philip Wüthrich quitte sa cage (59e) et permet à Simon Moser (60e) d'inscrire le troisième but bernois. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 15/01/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5045 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Stefan Hürlimann et David Obwegeser, Valentin Meusy Buts :

Lausanne :

Bern : Pénalités 1x2' contre Lausanne contre Bern



Yves Seira Aligné en 4e ligne (12:43 de jeu), F. Douay s'est offert quatre tirs dont deux cadrés







