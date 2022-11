Hockey sur glace - : Lausanne vs Bern 4 - 1 (1-1 0-0 3-0) Le 04/11/2022 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Bern ] Les Lions relancent la machine Ce vendredi soir, le Lausanne HC recevait Bern. Les deux équipes sont en peine, le LHC (6 défaites de rang) et le club de la capitale oscille (10 points en 10 matchs). Durant ce match à l'honneur du Terroir vaudois, c'est Fabian Ritzmann (4e) qui ouvre les hostilités, avant qu'Igor Jelovac (20e) n'enclenche le retour lausannois. Jason Fuchs (41e) et Igor Jelovac (54e) remettent le couvert et Miikka Salomäki (55e) conclut à la suite. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 05/11/2022 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7730 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Kristian Vikman et Thomas Wolf, Stany Gnemmi Buts :

Lausanne :

Bern : Pénalités 1x2'+1x5'+20' contre Lausanne 2x2' contre Bern



Yves Seira M. Salomäki (centre, 17:58 de jeu) s'est offert son deuxième but de la saison © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







