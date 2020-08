Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Bienne 3 - 5 (0-3 0-1 3-1) Le 21/08/2020 Vaudoise arna, Prilly [ Lausanne ] [ Bienne ] Bienne prend l'avantage Le HC Bienne se dplace au domicile du Lausanne Hockey Club pour leurs pr-saisons respectives. Vaudoise arna, Prilly, Hockey Hebdo Stphane Ducret le 22/08/2020 10:39 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Durant ce match, le LHC de Craig McTavish a donné du temps de jeu à ses nouvelles recrues: Ken Jäger, Rihards Puide, Kristian Suleski, Marco Cavalleri, Emilijus Krakauskas et Dominik Volejnicek. En complément, Inaki Baragano a également été aligné. Kevin Pasche (portier U20-Elit du Lausanne 4 Clubs) a partagé la cage avec Lucas Boltshauser. En outre, le jeune français Hugo Proux a également patiné. Victoire des Vaudois 1-3 sur la glace du Wislepark de Worb.



De son côté, le HC Bienne d'Antti Törmänen, momentanément remplacé par Martin Steinegger pour cause de maladie, a laissé au repos ses ténors et mis à contribution plusieurs jeunes joueurs, notamment Noah Delémont, David Prysi, Elvis Schläpfer, Jérémy Zürcher, Yves Büschi et Jeremie Bärtschi. La cage a été partagée entre Elien Paupe et le nouveau venu davosien Joren van Pottelberghe. Victoire des Seelandais 3-4 dans les dernières secondes.



Les matchs amicaux des deux formations se poursuivent donc à la Vaudoise aréna, avec le match n°20216105000044.



Entraîneur: Craig McTavish



EHC Biel-Bienne: van Pottelberghe/Paupe; Lindbohm C, Rathgeb, Prysi, Fey, Moser, Stampfli, Sartori, Delémont; Tanner, Cunti, Hofer, Brunner, Fuchs, Kohler, Nussbaumer, Fuchs, Bärtschi, Kessler, Schläpfer, Künzle

Entraîneur. Martin Steinegger



Julien Druvent Christoph Bertschy, Etienne Froidevaux, Mauro Jörg, Justin Krüeger et Robin Grossmann seront les cinq premiers joueurs de champs du côté lausannois. Chez Bienne, ce sera également la première ligne, avec Ramon Tanner, Luca Cunti et Fabio Hofer, Petteri Lindbohm et Yannick Rathgeb. Tobias Stephan et Joren van Pottelberghe débutent le match dans la cage. Dès la 3e minute, les Biennois se montrent offensifs, Tobias Stephan répond présent, notamment grâce à son poteau gauche. Les passes lausannoises sont précises, les relances manquent un peu d’énergie et Christoph Bertschy envoie son premier palet sur van Pottelberghe. Ce lancer en fin de 3e minute signe le début d’une offensive menée par le 2e trio, Jäger-Kenins-Kakauskas. C'est finalement des mains de Fabio Hofer (aidé par Marc-Antoine Pouliot) que viendra l’ouverture du score à 04:17. Cette même triplette offensive donnera quelques sueurs froides à Tobias Stephan et ses défenseurs à l’aube de la 8e. Durant une bonne minute à la 10e, ce sont les Seelandais qui reprennent les devants avec le troisième trio offensif, Fuchs-Nussbaumer-Bärtschi, malheureusement sans effets. Le lausannois Lukas Frick (11:10) s’en va même en prison et les cinq du EHCB doublent la mise, avec une efficacité redoutable de 2 tirs pour 1 goal, durant cette supériorité numérique. Cette réussite est inscrite par Pouliot, asissté par Jason Fuchs et Petteri Lindbohm. Même si à 11:41, Luca Cunti rejoint également la prison les Vaudois ne parviennent pas à adresser quelque tir cadré que ce soit, malgré la tentative de Justin Krueger à la ligne bleue (12e). La première double-infériorité numérique lausannoise est provoquée par Joel Genazzi (17:06) et Josh Jooris (17:28). Froidevaux, Heldner et Frick sont vaillants… mais les assauts de Damien Brunner, Jason Fuchs et Yannick Rathgeb auront eu raison de la défense des lions. Le 0-3 est inscrit à force de témérité à 19:07, par Damien Brunner, assisté de Jason Fuchs et de Marc-Antoine Pouliot, durant un court moment de mou. 0-3, c’est également le score à la fin du premier tiers.



Très à l’avantage du LHC, les dix premières minutes du T2 verront Joël Genazzi, Emilijus Kakauskas, le jeune international français Paulin Mainot et Etienne Froidevaux inquiètent à plusieurs reprises le portier grison du HC Bienne « JvP ». Tantôt en tournant autour de la cage, tantôt en assaillant de tirs, les lions rugissent et le EHCB se replie de plus en plus. Les rouges et jaunes ne parviennent à ne se sortir de ce pétrin qu’à trois reprises. Les difficultés biennoises ne vont pas en s’arrangeant puisque c’est le poteau gauche de van Pottelberghe qui le sauve à la 28e minute. Kevin Fey va chauffer le banc d’infamie (29:15) et les trois sorties de zones biennoises menées par Mike Künzle, Valentin Nussbaumer et Tino Kessler sapent le moral des Vaudois. Robin Gossmann suit l’exemple de Fey et rejoint aussi la prison. Sur cette même minute 31:34, Florian Vuichard rentre pour remplacer Tobias Stephan et Elien Paupe prend la place de Joren van Pottelberghe. Les deux nouveaux venus sont subitement mis à rude épreuve par un « 3 contre 2 » sur Paupe (35e) et deux « 2 contre 1 » sur Vuichard (35e et 36e). Finalement, aucune tentative lausannoise, Lukas Frick à la bleue (37e), n’aura suffisamment d’argument sur Paupe et sa défense. Le 0-4 arrivera en 1 contre 0 sur Florian Vuichard qui capitule face à un Mike Künzle, laissé seul par le dernier défenseur lausannois.



Le Québécois Marc-Antoine Pouliot retrouve le banc (41:44) et à 41 secondes de la fin de la pénalité, le Lausanne Hockey Club s’octroie son premier but en décalant Elien Paupe, grâce à Fabian Helder, aidé par Etienne Froidevaux et Mauro Jörg. Les passes se suivent, mais ne se ressemblent pas chez le LHC. Un palet mal réceptionné par Heldner à 44:45 offre un 5e goal au EHC Biel-Bienne, Damien Brunner n’a plus qu’à feinter Florian Vuichard. Exactement, 1 minute et 12 secondes plus tard, Cody Almond reçoit un cadeau d’Emilijus Krakauskas et s’offre le 2-5 ! Les affaires peuvent reprendre normalement à partir de la 50e minute. Valentin Nussbaumer (51e), Damien Brunner (53e) et Tino Kessler (54e) forcent le portier lausannois à réagir, mais celui-ci reste solide. Sur la fin de match, Ronalds Kenins trouve le poteau (56e), et se trouve sur la mention d’aide de la troisième réussite lausannoise, inscrite par Cory Conacher à 55:07. À 56:41, Craig McTavish fait sortir son portier et propose un 6 contre 5, sans effet, tant l’avant-garde biennoise est soudée et contre efficacement. Kevin Fey et Marc-Antoine Pouliot termineront leur match sur le banc des punitions, mais les cinq tirs adressés à Paupe se termineront soit à côté de la cage, soit sur les jambières de ses coéquipiers.



Joren van Pottelberghe

Les hommes du Seeland, après ce match observeront trois jours de congé, avant de se préparer à la Berner Cup où ils y affronteront Langenthal et Berne (les 8 et 10 septembre). Lausanne, de son côté, ira jouer la Coupe des Bains face à Fribourg et Ajoie (les 25 et 28 août). Pour rappel, la saison de National League débutera le 1er octobre 2020.







