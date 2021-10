Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Bienne 4 - 2 (1-1 2-1 1-0) Le 24/10/2021 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Bienne ] Le Lion surprend le Second Galerie photos de la confrontation du 24 octobre 2021, entre le Lausanne Hockey Club et le EHC Biel-Bienne, comptant pour la 18e journée de première division suisse. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 25/10/2021 à 21:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Yves Seira C. Bertschy a participé à hauteur de 3 tirs cadrés, 1 point en 18:05 de jeu, dont 02:22 en infériorité Le HC Bienne, sur le podium de National League depuis plusieurs semaines, lorgne la première place, provisoirement gardée par Fribourg-Gottéron. De son côté, le Lausanne HC rôde entre les deux barres, après quinze matchs et est neuvième avec 20 pts. Les deux équipes ont gagné trois points lors de leurs derniers matchs respectifs.



En désavantage numérique, c'est le Lausanne HC qui ouvre la marque, sur une passe biennoise en zone vaudoise. Seul, Philip Varone (08:07, 1-0) s'en va battre Elien Paupe, profitant d'une déviation du patin de Noah Delémont. Le HC Bienne répond dans le bon timing, grâce à un habile jeu de Luca Cunti, forçant Stephan à se coucher. Le puck, à l'arrière de la cage lausannoise, est récupéré par Mike Künzle et sert le Top Scorer Damien Brunner (15:33;1-1), pour son onzième but. En situation idéale d'avantage numérique, Joël Genazzi (21:49;2-1) ouvre le bal du 2e tiers, en one-timer à la ligne bleue, servi par Lukas Frick.



L'égalisation biennoise est comptabilisée peu de temps après. Toni Rajala (27:12;2-2) ajuste Tobias Stephan grâce à un jeu mis en place par Gaëtan Haas. Arrive la mi-match et le game-winning goal des Lions, des mains de Jiri Sekac (29:12;2-1), sur un service de Michael Frolik - arrivé mi-octobre dans le roster du Coach John Fust. Jusqu'à la fin du T2, Joël Genazzi (2x), Ronalds Kenins, le banc biennois et Luca Cunti se font punir (32e-40e). Michael Frolik (59:28:4-2) clot les débats dans la cage vide.



Avec cette victoire, les Vaudois gagnent une place dans le classement, mais reste dans la phase "pré-play-offs". Bienne ne bouge pas. Mardi, les Seelandais jouera son choc au sommet, et Lausanne recevra le EV Zug, champion de Suisse en titre.







