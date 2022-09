Hockey sur glace - : Lausanne vs Bienne 2 - 3 (1-0 1-2 0-1) Le 16/09/2022 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Bienne ] Bon début biennois La Vaudoise aréna version hockey reprend du service. Le Lausanne HC (7e, 21/22) recevait Bienne (6e, 21/22) ce vendredi. C'est le nouveau lausannois Miika Salomäki qui ouvre le compteur du LHC (17e). Tino Kessler et Beat Forster égalisent et prennent les devants avant la 30e. Daniel Audette relance les siens (37e), mais c'est Jesper Olofsson qui confirme l'avance biennoise (45e). Samedi, les Lions sont allé jouer Davos et les Seelandais ont reçu le GSHC. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 18/09/2022 à 17:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6418 spectateurs Arbitres : Michael Tscherrig, Stefan Hürlimann et Michael Stalder, Sébastien Duc Buts :

Lausanne :

Bienne : Pénalités 5x2' contre Lausanne 1x2'+1x5'+20' contre Bienne



Yves Seira L. Cunti s'est offert un tiers de ses face-offs et a joué durant 17:35, pour 2 tirs au but et 1 pt







