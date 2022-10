Hockey sur glace - : Lausanne vs Davos 4 - 5 (1-1 1-3 2-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 22/10/2022 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Davos ] Davos passe au forceps Toujours coincé sous la barre des séries, Lausanne cherche à s'octroyer quelques points. En face, Davos a une meilleure confiance, mais a aussi besoin de d'unités au classement. Marc Wieser (5e) ouvre les hostilités, mais Jason Fuchs (13e) égalise avant la fin du T1. Joakim Nordström (21e) et Chris Egli (28e) prennent le dessus, mais Richard Panik (28e) dit le contraire. Valentin Nussbaumer (36e) continue de maintenir l'écart, mais Tim Bozon (44e) et Daniel Audette (57e) forcent les prolongations. Sans but durant cinq minutes, les Davosiens confirment leur avantage aux tirs aux buts. 12 tirs sont tirés, Enzo Corvi en marque 2, Jason Fuchs 1. Victoire aux Grisons. Grâce à ces deux points, Davos grimpe à la 7e place (13 pts) et Lausanne n'en empoche qu'un. Le HCD a rendez-vous à Genève, ce dimanche et Lausanne est en congé la semaine prochaine. Les lions iront jouer à Zürich, dimanche prochain. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 23/10/2022 à 14:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6216 spectateurs Arbitres : Pascal Hungerbühler, Mikael Holm et Eric Cattaneo, Dominik Schlegel Buts :

Lausanne :

Davos : Pénalités 3x2'+1x5+20' contre Lausanne 5x2' contre Davos



Yves Seira J. Nordström (centre) a été utilisé un peu plus de 20', et, sur deux tirs aux buts, en a transformé un







