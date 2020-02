Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Fribourg 2 - 3 (0-1 0-1 2-1) Le 18/02/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Fribourg ] Fribourg remplit le contrat Retrouvez notre galerie photos sur la dernière confrontation entre le Lausanne HC et Fribourg-Gottéron, dans le cadre de la saison régulière 2019-2020 de National League. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 19/02/2020 à 13:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



9600 spectateurs Arbitres : Anssi Salonen, Mikko Kaukokari et Balazs Kovacs, Roman Kaderli Buts :

Lausanne :

Fribourg : Pénalités 1x2' contre Lausanne 3x2' contre Fribourg



Yves Seira Avant cette dernière partie à la Vaudoise Aréna, Fribourg-Gottéron accusait trois défaites et trois victoires après le temps réglementaires, en neuf matchs, mais occupait la huitième position du classement de NL, avec 61 points. Lausanne était sixième avec 68 points et sortait d'une série de trois points en quatre matchs.



L'ouverture du score attendra la toute fin du T1 (19:05), des mains de Ryan Gunderson, alignant le troisième tir cadré des Dragons du match, à contre-courant du match. La seule pénalité des locaux (29e) aura bien servi à David Desharnais pour doubler la mise, sur aide de Julien Sprunger et Ryan Gunderson, juste avant la mi-match, à 29:52. Dans le troisième tiers-temps, les buts de Christoph Bertschy (57:55) et Ronalds Kenins (59:59) ne suffiront pas à contrer le troisième but, dans la cage vide, du Québécois Desharnais (59:34).



Grâce à cette sixième victoire en autant de partie face à Lausanne, le HCFG se distance de la barre, tenue par les Ours de la capitale (60 pts) et de Langnau (59 pts) et se rapproche gentiment de Lugano et de sa septième place. Les Lions, eux, gardent leur sixième rang, proche de Bienne (quatrième), et de Lugano. Ce vendredi sera une journée complète et les Rouges et blancs recevront le HC Bienne et les hommes du trio Dubé-Rosa-Simpson accueilleront le HC Lugano. Avant cette dernière partie à la Vaudoise Aréna, Fribourg-Gottéron accusait trois défaites et trois victoires après le temps réglementaires, en neuf matchs, mais occupait la huitième position du classement de NL, avec 61 points. Lausanne était sixième avec 68 points et sortait d'une série de trois points en quatre matchs.L'ouverture du score attendra la toute fin du T1 (19:05), des mains de, alignant le troisième tir cadré des Dragons du match, à contre-courant du match. La seule pénalité des locaux (29e) aura bien servi àpour doubler la mise, sur aide de Julien Sprunger et Ryan Gunderson, juste avant la mi-match, à 29:52. Dans le troisième tiers-temps, les buts de(57:55) et(59:59) ne suffiront pas à contrer le troisième but, dans la cage vide, du Québécois(59:34).Grâce à cette sixième victoire en autant de partie face à Lausanne, le HCFG se distance de la barre, tenue par les Ours de la capitale (60 pts) et de Langnau (59 pts) et se rapproche gentiment de Lugano et de sa septième place. Les Lions, eux, gardent leur sixième rang, proche de Bienne (quatrième), et de Lugano. Ce vendredi sera une journée complète et les Rouges et blancs recevront le HC Bienne et les hommes du trio Dubé-Rosa-Simpson accueilleront le HC Lugano. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo