Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Fribourg 6 - 1 (3-0 3-0 0-1) Le 24/11/2020 Vaudoise arna, Prilly [ Lausanne ] [ Fribourg ] Six, Monsieur, six ! Galerie photos de la 2me rencontre la Vaudoise arna de la saison entre Lausannois et Fribourgeois. Elle compte pour la 12e journe du championnat de National League. Vaudoise arna, Prilly, Hockey Hebdo Rsum: Stphane Ducret | Photos: Yves Seira le 25/11/2020 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Joris Mller et Marc-Henri Progin, Daniel Duarte Buts :

Lausanne :

Fribourg : Pnalits 1x2' contre Lausanne 1x2'+1x10' contre Fribourg



Yves Seira Christoph Bertschy (2 buts) et ses hommes confirment leur place sur le podium Privés de matchs depuis le 1er novembre, COVID oblige, le Lausanne HC revient au jeu à la maison. Les Vaudois ont ajouté cinq victoires en autant de matchs, dont deux en OT. La dernière équipe que les hommes de Craig McTavish ont affronté ? Fribourg-Gottéron, avec une victoire 6-1. Le parcours des Fribourgeois est en dent de scie sur ses six dernières rencontres. Soit trois points, soit rien. Dans les faits, le HCFG est premier au moment de débuter la partie et le LHC, troisième.



C'est Tim Bozon (06:05;1-0) qui inscrit le premier goal lausannois, ainsi que son premier but dans cette saison. Profitant d'une perte de puck fribourgeoise en zone neutre, le Franco-américain à licence suisse a le champ libre pour aller défier Reto Berra. La mise est doublée, grâce à un caviar de Lukas Frick pour Christoph Bertschy (18:04;2-0). Le n°22 vaudois n'a plus qu'à défier le portier de Gottéron. Deux n'étant pas assez, les hommes en Rouge confirment leur avantage en fin de 1er tiers. Servi par un rebond sur Berra, Brian Gibbons offre à Cory Conacher (19:28;3-0) sa seconde réussite de l'exercice.



Avant même la 30e minute, la situation se complique pour le HCFG. Son adversaire du soir ne s'arrête pas sur sa lancée et Brian Gibbons (23:54;4-0), Christoph Bertschy (25:52;5-0) et Cory Emmerton (27:54;6-0) sextuplent leur avantage. Les trois seules pénalités du matchs sont sifflées à la 30e (1x2' + 1x10' contre Jérémie Kamerzin) et la 38e minute (1x2' contre Ronalds Kenins). Tobias Stephan n'abdiquera qu'à une seule reprise: seul contre Samuel Walser, lancé depuis sa zone défensive par Benoit Jecker (51:22;6-1).



Avec ses trois points, le Lion confirme sa deuxième place de NL et le Dragon retombe à la troisième marche du podium. Les deux équipes vont à nouveau se rencontrer ce samedi, à la BCF Arena. Les matchs du HCFG contre Davos et du LHC contre Zug sont reportés. Privés de matchs depuis le 1er novembre, COVID oblige, le Lausanne HC revient au jeu à la maison. Les Vaudois ont ajouté cinq victoires en autant de matchs, dont deux en OT. La dernière équipe que les hommes de Craig McTavish ont affronté ? Fribourg-Gottéron, avec une victoire 6-1. Le parcours des Fribourgeois est en dent de scie sur ses six dernières rencontres. Soit trois points, soit rien. Dans les faits, le HCFG est premier au moment de débuter la partie et le LHC, troisième.C'est(06:05;1-0) qui inscrit le premier goal lausannois, ainsi que son premier but dans cette saison. Profitant d'une perte de puck fribourgeoise en zone neutre, le Franco-américain à licence suisse a le champ libre pour aller défier Reto Berra. La mise est doublée, grâce à un caviar de Lukas Frick pour(18:04;2-0). Le n°22 vaudois n'a plus qu'à défier le portier de Gottéron. Deux n'étant pas assez, les hommes en Rouge confirment leur avantage en fin de 1er tiers. Servi par un rebond sur Berra, Brian Gibbons offre à(19:28;3-0) sa seconde réussite de l'exercice.Avant même la 30e minute, la situation se complique pour le HCFG. Son adversaire du soir ne s'arrête pas sur sa lancée et(23:54;4-0),(25:52;5-0) et(27:54;6-0) sextuplent leur avantage. Les trois seules pénalités du matchs sont sifflées à la 30e (1x2' + 1x10' contre Jérémie Kamerzin) et la 38e minute (1x2' contre Ronalds Kenins). Tobias Stephan n'abdiquera qu'à une seule reprise: seul contre, lancé depuis sa zone défensive par Benoit Jecker (51:22;6-1).Avec ses trois points, le Lion confirme sa deuxième place de NL et le Dragon retombe à la troisième marche du podium. Les deux équipes vont à nouveau se rencontrer ce samedi, à la BCF Arena. Les matchs du HCFG contre Davos et du LHC contre Zug sont reportés. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur