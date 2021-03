Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Fribourg 4 - 5 (1-2 2-2 1-0 0-1) Après tirs aux buts Le 02/03/2021 Vaudoise arna, Prilly [ Lausanne ] [ Fribourg ] L'art de rester dans le rythme Retour en photos sur la cinquime confrontation 20/21 entre Vaudois et Fribourgeois, la troisime dans la patinoire prillrane. Vaudoise arna, Prilly, Hockey Hebdo Rsum: Stphane Ducret | Photos: Yves Seira le 03/03/2021 15:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker Miroslav Stolc et Dominik Altmann, Thomas Wolf Buts :

Lausanne :

Fribourg : Pnalits 3x2'+1x5'+1x20' contre Lausanne 4x2'+1x10' contre Fribourg



Yves Seira Le Marlinois Gatan Jobin (19 ans) s'est octroy 3 tirs, en un peu moins de 7' de jeu Ayant l'avantage de la glace le Lausanne HC avait gagné ses deux premiers matchs (victoires 6-1,



Le premier but de la partie est un tir nettoyant parfaitement la lucarne droite de Reto Berra, de la part de Denis Malgin (01:05;0-1), servi depuis son aile droite par Brian Gibbons. Libor Hudacek (3e pt en NL) est à l'origine de l'action. L'égalisation survient plus de 90 secondes plus tard, des mains de Samuel Walser (02:42;1-1), laissé libre par la défense lausannoise en haut de zone. Recevant un palet en diagonale de Mauro Jörg, il n'a plus qu'à l'envoyer entre les jambes du portier Tobias Stephan. Yannick Herren (09:03;2-1) donne l'avantage aux Fribourgeois sur un rebond accordé par le blocker du portier lausannois. Dans le T2, le Français Jordann Bougro (26:44;3-1) se voit être accordé un but litigieux, sur le poteau droit du LHC. Ce même LHC revient quelques instants plus tard avec un tir surprise de Christoph Bertschy (28:40;3-2) en centre de zone.



En avantage numérique, le letton Ronalds Kenins (35:07;3-3) permet même à ses coéquipiers de coller au score, sur un rebond du goalie zürichois du HCFG. À nouveau en power-play, et en fin de tiers, Christopher DiDomenico (39:06;3-4) est laissé à l'abandon et aligne la cage lausannoise quasiment vide. Auteur d'un doublé ce soir-ci Christoph Bertschy (51:52;4-4) profite d'une grossière erreur défensives des fribourgeois en zone offensive pour égaliser. Place aux prolongations, mais hormis les virulents échanges entre Ronalds Kenins (5'+20') et Chris "DiDo" (2'+10') après la troisième sirène, rien n'est signalé. Libor Hudacek, Christopher DiDomenico et Yannick Herren ont été les trois joueurs à scorer lors de la séance de tirs au but.



Ayant l'avantage de la glace le Lausanne HC avait gagné ses deux premiers matchs (victoires 6-1, galerie photos de la seconde ) contre Fribourg-Gottéron. Cependant, la tendance s'est inversée dès la deuxième venue du LHC à la BCF Arena (victoire du HCFG 3-2, en fin d'année 2020). Sur le podium depuis plusieurs semaines, Fribourg-Gottéron s'est offert 16 points en neuf matchs. Lausanne peine un peu plus, mais s'en sort souvent (huit points en six matchs). Deux points sont attribués aux Dragons, un aux Lions. Fribourg (76 pts) reste collé aux Zürich Lions, respectivement troisième et second et Lausanne remonte à la quatrième place de NL, secondé par Davos (également 65 pts). Jeudi, Lausanne recevra un certain... ZSC Lions. Fribourg se déplacera du côté des Vernets vendredi.







