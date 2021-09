Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Genève 2 - 1 (1-0 0-0 0-1 1-0) Après prolongation Le 17/09/2021 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Genève ] Lancer le Centième Retrouvez la galerie photo du premier derby du Lac de la saison 21-22, entre le Lausanne Hockey Club et le Genève-Servette Hockey Club. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 18/09/2021 à 09:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7007 spectateurs Arbitres : Miroslav Stolc, Thomas Urban et Georges Huguet, Stany Gnemmi Buts :

Lausanne :

Genève : Pénalités 7x2' contre Lausanne 7x2' contre Genève



Yves Seira Joël Genazzi et Christoph Bertschy cumulent plus de 40' de jeu Les Lions lausannois ont relativement mal débuté leur saison régulière du Centième anniversaire du club, en perdant leurs deux premiers matchs (face à Bienne et Zug), avec six buts encaissés contre trois marqués. Les Aigles genevois ont trois matchs dans les ailes (Deux défaites, une victoire). Il est temps de retrouver du hockey sur glace de première division à la Vaudoise aréna.



Dans le premier tiers-temps, sur 29 tirs, le LHC a trouvé une fois le poteau et 14 fois le portier Gauthier Descloux, principalement dans la partie haute de la zone offensive. C'est cependant sur un tir anodin que Martin Gernat (08:48;0-1) inscrit l'ouverture du score, sur le côté droite de la cage du portier fribourgeois de Genève. Il s'agit du seul but dans les 40 premières minutes, les forces s'équilibrent (12-10 aux tirs cadrés) et sept pénalités sont distribuées au total entre la 30e et la 40e.



Il faut donc attendre la quatrième infériorité numérique vaudoise pour que Daniel Winnik (41:05;1-1) inscrive l'égalisation. Celui-ci reçoit un cavier d'Henrik Tömmernes, couche Tobias Stephan en le prenant de vitesse, et redonne espoir aux Aigles. Aucun but n'est scoré dans le T3, mais autant de punitions que dans le 2e tiers sont sifflées. Finalement, le nouveau Lukas Frick prend son temps pour place son palet à gauche du bloqueur de Descloux et sert le nouveau Lion Jason Fuchs (62:54;2-1) pour donner le premier "deux points" aux siens.



