Hockey sur glace - : Lausanne vs Kloten 3 - 0 (2-0 1-0 0-0) Le 27/10/2023 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Kloten ] Les Lions relèvent la tête Après une série de trois défaites (1 pt), le Lausanne HC reçoit ce vendredi un EHC Kloten pas beaucoup mieux loti, en ce début de championnat (4 pts en 10 matchs). C'est le jeune Théo Rochette (3e) qui ouvre les feux lausannois, suivi de Damien Riat (16e). Dans le second tiers, Juha Metsola abdique une troisième et dernière fois sur Miika Salomäki (28e). Pour sa première titularisation en National League, le gardien international U20 lausannois Kevin Pasche est donc blanchi. Avec cette victoire, le LHC peut s'installer dans la zone de pré-play-offs. La formation zürichoise, elle, reste à la treizième place du classement, devant Ajoie. Ce samedi, les Vaudois se déplacent à Lugano, et Kloten reçoit ses voisins st-gallois, les Rapperswil-Jona Lakers.



6536 spectateurs Arbitres : Lukas Kohlmüller, Pascal Hungerbühler et Zach Steenstra, Georges Huguet Buts :

Lausanne :

Kloten : Pénalités 5x2' contre Lausanne 3x2' contre Kloten



Yves Seira Le Top Scorer lausannois A. Suomela a gagné la majorité de ses face-offs (63.64%), mais n'a comptabilisé aucun point, malgré ses près de 16' de présence







