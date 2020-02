Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Langnau 3 - 1 (1-0 0-0 2-1) Le 25/02/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Langnau ] Trois points qui peuvent sauver Le LHC reçoit pour l'avant-dernière fois de la campagne 19-20 dans leur aréna, les SCL Tigers, dans le cadre de la 2ème journée de National League. La preuve en photos ! Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 26/02/2020 à 17:41 Tweeter FICHE TECHNIQUE



8448 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Ken Mollard et Roger Bürgi, Stany Gnemmi Buts :

Lausanne :

Langnau : Pénalités 3x2' + 1x10' contre Lausanne 3x2' contre Langnau



Yves Seira La veille d'accueillir les SCL Tigers, le Lausanne HC est au bord de la qualification des play-offs (69 points). Sous certaines conditions, cela pourrait déjà se produire ce soir. Les Tigers, de leurs côté, doivent absolument vaincre les résidents de la Vaudoise Aréna dans les 60 minutes, s'ils entendent prolonger leur sursis sous la barre (2 points d'écart avec Ambrì, en rouge).



L'équipe locale a pu compter sur ses nouvelles recrues Alexandre Grenier (1-0, 10:42 en PP; 2-1, 55:11) et Vadim Pereskokov (ass. 1-0), ainsi que sur Cody Almond (3-1; 55:57) pour offrir la victoire aux leurs. Le futur fribourgeois Christopher DiDomenico (1-1, 47:52) a profité de la première des trois pénalités sifflées (48e, 50e, 53e) contre les rouges et blancs pour priver Tobias Stephan d'un blanchissage.



Statistiquement parlant, c'est le défenseur Petteri Lindbohm qui a le plus été utilisé par Ville Peltonen (total: 20:46), Heinz Ehlers a préféré envoyer le jeune défenseur Andrea Glauser au charbon (total: 22:27). Le portier emmentalois Damiano Ciaccio a fait face à 20 tirs cadrés (85% d'arrêts) et Tobias Stephan a reçu 24 shoots (95.83%)



Yves Seira







