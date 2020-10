Hockey sur glace - : Lausanne vs Langnau 5 - 2 (1-0 2-1 2-1) Le 01/10/2020 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Langnau ] Jooris et Lions démarrent bien Retrouvez la galerie photo du premier match de National League entre le Lausanne HC et les SCL Tigers Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 02/10/2020 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4518 spectateurs Arbitres : Anssi Salonen, Joris Müller et Stany Gnemmi, Nathy Burgy

Lausanne :

Pénalités 4x2' contre Lausanne 5x2'+1x10' contre Langnau



Yves Seira Josh Jooris s'est offert 3 points face à Langnau Le hockey est de retour à la Vaudoise aréna, pour le compte du championnat de 1ère division suisse ! Avant la reprise, le LHC s'est préparé face à plusieurs équipes de différents calibres, notamment Grenoble (



Profitant d'une pénalité sifflée contre Benjamin Neukom (04:21), le Lausanne HC ouvre la marque à 5 contre 4, des mains de Josh Jooris (05:42), déviant le puck devant Gianluca Zaetta, servi par Mark Barberio à la ligne bleue. Ronalds Kenins double l'avantage des Vaudois en entrée de T2 (21:35), en centre de zone offensive, d'un tir du poignet efficace, grâce à une passe de... Josh Jooris.



Juste après la mi-match, (34:39) c'est Julian Schmutz qui donne une pointe d'espoir aux Emmentalois, se jouant d'un palet relâché par Tobias Stephan. La réponse de Christoph Bertschy ne s'est pas faite attendre (38:15). Ben Maxwell se permet un petit tour, envoyant Lukas Frick aux fraises, pour cadrer le portier du LHC (42:42). Pour clôturer les débats, Zaetta se fait battre côté bloqueur par Cody Almond (51:56) et Cory Conacher (57:03) ouvre son compteur sous son nouveau maillot, dans la cage vide.



