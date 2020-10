Hockey sur glace - : Lausanne vs Lugano 2 - 1 (0-1 1-0 0-0 1-0) Après prolongation Le 27/10/2020 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Lugano ] Deux très bons points Galerie photo de la confrontation entre le Lausanne HC - HC Lugano, du 27 octobre 2020, pour le compte du championnat de National League. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 28/10/2020 à 09:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Yves Seira Ken Jäger a été artisan de la victoire du Lausanne HC en gagnant 7 face-offs sur 11



Pour bien commencer, c'est Daniel Carr (03:00;0-1) qui ouvre la marque, sur un rebond laissé par Tobias Stephan. Un ters et 2 minutes 43 plus tard, Charles Hudon (25:43;1-1) permet au LHC de recoller, sur un maître-tir entre les roinds d'engagement et la ligne bleue, servi par Denis Malgin. La victoire se discute au-delà des 60 minutes réglementaires et c'est Josh Jooris (62:09;2-1) qui l'offre aux 1'000 personnes présentes, en 1 contre 0, entre les jambières de Niklas Schlegel.



Second juste derrière Zug après les matchs de la semaine dernière, le Lausanne HC est en pleine confiance, avec trois victoires de rang, dont deux dans le temps réglementaire. Visiteurs, les Bianconeri viennent de confirmer leur place en 1/8e de Coupe de Suisse et ont gagné leur dernier match de NL face à Davos. Pour bien commencer, c'est Daniel Carr (03:00;0-1) qui ouvre la marque, sur un rebond laissé par Tobias Stephan. Un ters et 2 minutes 43 plus tard, Charles Hudon (25:43;1-1) permet au LHC de recoller, sur un maître-tir entre les roinds d'engagement et la ligne bleue, servi par Denis Malgin. La victoire se discute au-delà des 60 minutes réglementaires et c'est Josh Jooris (62:09;2-1) qui l'offre aux 1'000 personnes présentes, en 1 contre 0, entre les jambières de Niklas Schlegel. Grâce à ces deux points gagnés, les Lions s'installent sur le trône de 1ère division suisse, devant Zug, Zürich et Genève. Lugano, de son côté peut tout de même grimper d'une place et se rapprocher de la première barre. Les Tessinois sont à égalité (9 points) avec Bern et Ambrì-Piotta. Vendredi, Lausanne ira à Genève et Lugano sera l'hôte des Rapperswil-Jona Lakers.







