Hockey sur glace - : Lausanne vs Lugano 4 - 8 (0-2 2-4 2-2) Le 20/11/2021 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Lugano ] Lugano replace Lausanne Retour en photos sur la partie du 20 novembre 2021 opposant le Lausanne HC et le HC Lugano en National League. Sur ce match, les douze buts ont été inscrits: Troy Jospehs (11e), Mark Arcobello (17e, 25e), Luca Fazzini (22e), Ronalds Kenins (27e), Romain Loeffel (30e), Cory Emmerton (32e), Libor Hudacek (35e), Raphael Herburger (42e), Benjamin Baumgartner (45e, 48e) et Loic Vedova (55e). Ce dernier signe son premier but de l'exercice 21-22 en NL. À la 25e minute, Luca Boltshauser a cédé sa place à Loris Uberti (17 ans) pour son premier match de 1ère division. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 21/11/2021 à 11:18



7005 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Cedric Borga et Georges Huguet, David Obwegeser Buts :

Lausanne :

Lugano : Pénalités 5x2+1x5'+1x20' contre Lausanne 1x2' contre Lugano



Y. Stoffel (à g.) et son Top Scorer L. Fazzini (centre) ont combiné plus de 21'







