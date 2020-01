Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Rapperswil-Jona 2 - 1 (0-0 0-1 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 28/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Rapperswil-Jona ] Lausanne se maintient Retour en photos du match n°209 (35e journée) de National League édition 2019-2020, entre le Lausanne HC et les SC Rapperswil-Jona Lakers. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 29/01/2020 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7887 spectateurs Arbitres : Alex Dipietro, Kristian Vikman et Dominik Schlegel, Roger Bürgi Buts :

Lausanne :

Rapperswil-Jona : Pénalités 2x2' contre Lausanne 2x2' contre Rapperswil-Jona



Yves Seira L'unique match du jour voit s'affronter les actuels septièmes vaudois et la lanterne rouge saint-galloise. Sur les cinq dernières rencontres, les Lakers n'ont gagné qu'un match, alors que Lausanne est à deux victoires.



À la suite d'un premier Vingt vierge de tout but et pénalités, Nico Dünner est envoyé sur le banc (24:03). Roman Schlagenhauf (35:01) punit également ses coéquipiers... mais Corsin Casutt inscrit l'ouverture du score, assisté par Nico Dünner en box-play (36:01). L'égalisation suivra par Christoph Bertschy, assisté par Josh Jooris et Joël Vermin (53:29). Finalement, il faudra que Corsin Casutt, Yannick Herren, Christoph Bertschy et Tyler Moy marquent aux tirs au but pour qu'une issue soit prise.



Après cette récolte de deux points, Lausanne restera sur les bords du Léman, pour affronter Genève (ce jeudi 30 janvier) et recevra Zürich vendredi. Rapperswil-Jona recevra le HC Ambrì-Piotta, ce même jeudi, avant d'aller jouer Zug vendredi. L'unique match du jour voit s'affronter les actuels septièmes vaudois et la lanterne rouge saint-galloise. Sur les cinq dernières rencontres, les Lakers n'ont gagné qu'un match, alors que Lausanne est à deux victoires.À la suite d'un premier Vingt vierge de tout but et pénalités, Nico Dünner est envoyé sur le banc (24:03). Roman Schlagenhauf (35:01) punit également ses coéquipiers... maisinscrit l'ouverture du score, assisté par Nico Dünner en box-play (36:01). L'égalisation suivra par, assisté par Josh Jooris et Joël Vermin (53:29). Finalement, il faudra queetmarquent aux tirs au but pour qu'une issue soit prise.Après cette récolte de deux points, Lausanne restera sur les bords du Léman, pour affronter Genève (ce jeudi 30 janvier) et recevra Zürich vendredi. Rapperswil-Jona recevra le HC Ambrì-Piotta, ce même jeudi, avant d'aller jouer Zug vendredi. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo