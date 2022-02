Hockey sur glace - : Lausanne vs Rapperswil-Jona 2 - 5 (0-2 1-1 1-2) Le 26/02/2022 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Rapperswil-Jona ] Lausanne coule contre les Lakers Les Rapperswil-Jona Lakers mènent la danse dès les premières minutes, grâce à Roman Cervenka (6e) et Andrew Rowe (9e). Avant la mi-match, Jiri Sekac (25e) conserve son maillot de Top Scorer et Nico Dünner (40e) et Roman Cervenka (51e) creusent ensuite l'écart. Damien Riat (52e) tente de reprendre les affaires en faveur du LHC, mais Sandro Forrer (59e) conclue dans la cage vide. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 27/02/2022 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6215 spectateurs Arbitres : Miroslav Stolc, Stefan Hürlimann et Zach Steenstra, Stany Gnemmi

Lausanne :

Rapperswil-Jona : Pénalités 4x2' contre Lausanne 6x2' contre Rapperswil-Jona



