3531 spectateurs Arbitres : Michael Tscherrig, Marc Wiegand et Domink Schlegel, Eric Cattaneo Buts :

Lausanne :

Rauma : Pénalités 4x2' contre Lausanne 3x2' contre Rauma



Yves Seira Après avoir rendu visite à Lukko Rauma (victoire 2-3 a.p.) et aux Cardiff Devils (défaite 4-1), le Lausanne HC retrouve la Champions Hockey League à la maison et l'équipe finlandaise du groupe C. Cette partie se joue pour le compte du 3e tour de qualification. Jusqu'ici, le LHC ne s'est offert deux petits points contre Rauma et ces derniers jouent les premiers rôles. Les résidents de la province de Satagondie sont seconds, avec quatre points, en deux matchs (défaite contre Lausanne, victoire contre Mannheim).



Après un tiers vierge de tout goal, le second tiers-temps voit l'ouverture du score finlandaise sur un 2 contre 1 parfaitement mené, par le duo Kristian Pospisil - Pavol Skalicky (24:06). Le second but est un malheureux auto-goal lausannois, mais est attribué au lancer de Sebastian Repo (56:42). Tobias Stephan ayant quitté la cage à 58:11, il suffit 27 secondes à Sebastian Repo pour sortir le puck de sa zone défensive et pousser Michael Haga au but à 1 contre 0 (58:38). Au chapitre des tirs cadrés, la formation de Liiga a finalement dominé 20-26, respectivement 46-49 au total. Tobias Stephan s'est offert un beau 92% d'arrêt, rappel de sa moyenne de saison 2020-2021, et Lassi Lehtinen, un blanchissage quasiment logique, pour un soir relativement calme.



