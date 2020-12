Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Zug 4 - 3 (0-1 1-0 2-2 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 16/12/2020 Vaudoise arna, Prilly [ Lausanne ] [ Zug ] Un Kovar ne suffit pas Retour en photos sur la seconde confrontation de la saison 20-21 entre le Lausanne HC et le EV Zug dans la capitale vaudoise, dans leur arna. Vaudoise arna, Prilly, Hockey Hebdo Rsum: Stphane Ducret | Photos: Yves Seira le 17/12/2020 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Thomas Urban et Dominik Schlegel, Zach Steenstra Buts :

Lausanne :

Zug : Pnalits 8x2' contre Lausanne 9x2' contre Zug



Yves Seira Les deux Top Scorer ont chacun marqu Au portes du podium, le Lausanne HC et le EV Zug n'ont qu'un objectif: y retourner. Sur sa dernière rencontre à la Vaudoise aréna, les Lions ont battu le SC Bern (



Outre la presque anecdotique ouverture du score de Dario Simion (05:35;0-1), grâce à un puck rebodissant sur la jambe de Justin Krüger, le T1 est relativement calme. Tout démarre dans la 2ème période, avec trois pénalités consécuritves contre les deux formations : Lino Martschini (21:02), Banc du LHC (23:07) et Tobias Geisser (26:12). Après ces quelques punitions, le Top Scorer Denis Malgin (29:42;1-1) trouve l'égalisation, bien aidé par l'entrée en zone de Charles Hudon et la passe de Brian Gibbons, à pleine vitesse. Jan Kovar (38:18) finit le tiers sur le banc.



D'autres pénalités suivent dans la 3e période, mais le mage tchèque Jan Kovar (41:59;1-2, 45:20;1-3, en PP) donne l'avantage au Taureaux avant la 50e. C'est sans compter sur le trio Frick-Genazzi-Bertschy (49:29;2-3) depuis la ligne bleue. En toute fin de de T3, Joël Genazzi (59:31;3-3) reçoit un caviar de Mark Barberio et confirme le retour du LHC dans cette partie. Durant la période de prolongation, aucun but ne sera marqué. Aux tab, Christoph Bertschy et Joël Genazzi privent Leonardo Genoni d'une belle série. Ryan McLeod est le seul zougois à avoir marqué.



Les Rouges et Blancs remontent dans le classement, grâce à ces deux points. En dix matchs, les Lions inscrivent leur troisième victoire après le temps réglementaire. Le EVZ, lui, accuse une deuxième défaite après les 60 minutes. Prochains arrêts, vendredi: Zug à Ambrì-Piotta, Zürich à Lausanne.







