1 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Anssi Salonen et Stany Gnemmi, Matthias Kehrli Buts :

Lausanne :

Zug : Pénalités 4x2'+1x5'+1x20' contre Lausanne 5x2' contre Zug



Le LHC confirme sa troisième victoire contre le EVZ et sécurise sa quatrième place. Les Vaudois, (51 pts) toujours devant Lugano (50 pts), joueront vendredi 5 janvier Fribourg-Gottéron, à la Vaudoise aréna. Les Taureaux de Suisse centrale iront défier les SCL TIgers à l'Ilfishalle, à la même date. Le Lausane Hockey Club, après avoir battu le HCAP (mardi passé, galerie photos ), est allé chercher une défaite à Lugano en overtime. Heureusement pour leurs partisans, les Lions restent dans la course au podium. Le EVZ (69 points) est toujours au top niveau de National League. Cela dit, leur dernière partie contre les ZSC Lions s'est soldé par une défaite... en overtime également.Après cinq pénalités mineures sifflées (contre deux lausannois et trois zougois), à travers le T1,(0-1;17:55) donne l'ouverture du score. Laissé sur son couloir droit en zone offensive, l'artificier Suédois n'a plus qu'à mitrailler Luca Boltshauser, sur passe de Yannick-Lennart Albrecht. L'égalisation ne se fait pas tarder. Sur un travail de 1 contre 1 de Cory Emmerton,(1-1;21:42) récupère un puck derrière Leonardo Genoni et loge le puck dans la cage vide. Mark Barberio charge lourdement Jérôme Bachofrner (22:55) et se fait sorti pour le reste du match. Le Québécois écope aussi de cinq minutes de pénalités.La seconde réussite intervient avant la fin du 2ème tiers des mains de(36:42). Denis Malgin, porteur du puck le long de la bande attire deux Zougois et laisse l'espace à son collègue américain. Claudio Cadonau s'en va pour deux minutes (41:11), mais ses coéquipiers Taureaux tiennent la route. Il faut attendre la 49e pour que(48:39;3-1) profitant d'une cage laissée à nouveau vide, par Genoni et sa défense. Zug n'a pas dit son dernier mot, un poteau (57:11) sauf Boltshauser. La pénultième réussite de la partie vient des mains de...(4-1;58:11), à peine croché par deux zougois. Celui-ci s'est retrouvé devant... un empty net. Le cinquième est confirmé à(5-1;58:58) en 1 contre 1.Le LHC confirme sa troisième victoire contre le EVZ et sécurise sa quatrième place. Les Vaudois, (51 pts) toujours devant Lugano (50 pts), joueront vendredi 5 janvier Fribourg-Gottéron, à la Vaudoise aréna. Les Taureaux de Suisse centrale iront défier les SCL TIgers à l'Ilfishalle, à la même date. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







