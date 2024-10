Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Zug 6 - 3 (1-1 2-1 3-1) Le 04/10/2024 Vaudoise aréna, Prilly, MSL [ Lausanne ] [ Zug ] Ces Lions sont indomptables ! Au terme d’un match prolifique, Lausanne continue sur sa belle lancée du moment. Vaudoise aréna, Prilly, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 05/10/2024 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



8586 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Ken Mollard et Sébastien Duc, Georges Huguet Buts :

Lausanne :

Zug : Pénalités 4x2' contre Lausanne 3x2' contre Zug Yves Seira (archives) Ken Jäger (LHC) s'est offert son deuxième assist, pour la saison 24-25 Avec un chandail spécialement inspiré par l’univers « Comics » façon Spider-Man afin d’aider deux associations pour une vente aux enchères, Lausanne a fait une solide prestation face à Zug. Les locaux ont ouvert le score après moins de dix minutes de jeu. Lancé par Oksanen d’une subtile déviation, Riat a gagné son duel face à Wolf (8:10 ; 1-0). La réaction adverse intervient quelques minutes plus tard après une domination du territoire et de la rondelle. En voulant repiquer dans l’axe depuis le côté droit, Antenen tente sa chance mais trouve sur sa trajectoire Eggenberger qui, avec beaucoup de réussite, dévie la rondelle qui prend de la hauteur et qui termine au fond de la cage (15:31 ; 1-1). Il inscrit par ailleurs, son premier but avec sa nouvelle formation.



Le deuxième tiers sera plus relevé avec de nombreux contacts virulents ainsi que des pénalités en fin de tiers. Lausanne va de suite reprendre l’avantage moins d’une minute après la reprise. Fuchs fait un excellent travail à gauche pour trouver Rochette à l’opposé. Le talentueux attaquant de Neuchâtel remise devant la cage en une touche pour Marti qui n’a plus qu’à conclure (20:59 ; 2-1). Suite à cela, Riat et Vozenilek iront faire un tour en prison pour un comportement antisportif et cela va relancer Zug. Schlumpf, bas sur ses appuis, tir difficilement dans l’axe. Au rebond et excentré à droite, Kovar égalise dans un but vide mais avec de la réussite (21:41 ; 2-2). Dominés au niveau des tirs dans ce tiers, les hommes de Ward vont reprendre l’avantage. Derrière la cage, le Top Scorer Suomela fixe et finalement trouve devant la cage Oksanen qui marque à bout portant (26:13 ; 3-2).



Ce dernier tiers va être riche en buts. Pour cause, Zug va encore une fois faire preuve de caractère et égaliser une troisième fois. Kovar est seul à gauche. Il a tout son temps pour fixer Skelincka, venu le presser. Au dernier moment, il réalise une belle passe pour Wingerli qui se jette pour scorer (43:20 ; 3-3). Le match va s'emballer, Lausanne va accélérer afin de réduire les espoirs de Zug qui méritait sans doute un meilleur sort. Bozon doit s'y mettre à deux fois avant de tromper le gardien malgré ses interventions (44:58 ; 4-3). Leuenberger va commettre une faute qui l'amènera en prison et cela va amener le cinquième but local. Lancé en profondeur par Jäger, Suomela ne fait aucun cadeau et fait parler toute son expérience devant la cage (46:17 ; 5-3). Enfin, comme un symbole, c'est un jeune formé au club qui conclura cette belle soirée de hockey et qui va inscrire son tout premier but dans le championnat. Derrière la cage, Genazzi se décale ensuite pour tenter sa chance et au rebond, Bougro se bat entre deux défenseurs avec beaucoup de détermination pour glisser la rondelle au fond des filets (50:24 ; 6-3).







