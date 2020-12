Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Zürich 2 - 4 (1-1 0-2 1-1) Le 18/12/2020 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Zürich ] Suivez le Z ! Pour le match numéro 20211105000173 de National League, le Lausanne HC accueille un autre lion, celui du Zürcher SC. Retour en photos. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 19/12/2020 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Alex Dipietro, Kristijan Nikolic et Marc-Henri Progin, Daniel Duarte Buts :

Lausanne :

Zürich : Pénalités 5x2'+1x10' contre Lausanne 5x2' contre Zürich



Yves Seira Le Top Scorer du Z, D. Hollenstein a été utilisé durant 13'46'' et inscrit une mention d'aide Après le EV Zug mercredi (



En moins d'une minute, les ZSC Lions trouvent leur première issue. Marcus Krüger (00:35;0-1) se place idéalement sur la ligne bleue offensive, reçoit un caviar de Patrick Geering et file crucifier Tobias Stephan. Le duo Barbario-Genazzi n'y a rien pu. La réponse lausannoise arrive des mains de Tim Bozon (14:50;1-1) sur un tir masqué par la défensive de Ludovic Waeber. Pius Suter (22:03;1-2) permet aux Zürichois de reprendre pleinement le contrôle du jeu, dans la même situation que le premier goal. Cette fois-ci, ce sont Aurélien Marti et Robin Gorssmann qui se sont fait souffler, par l'assist de Denis Hollenstein.



Passé la 30e, en avantage numérique, Z inscrit une troisième réussite. Le missile one-timer de Fredrik Pettersson (31:58;1-3) sur le rond d'engagement à la droite de Stephan, fait fureur. Maxime Noreau n'y est pas étranger du tout. L'espoir est cependant permis pour le LHC, le portier des Vaudois sort de sa cage (57:32). Charles Hudon, peut lancer l'offensive et permettre à Brian Gibons (57:56;2-3) de tenter de recoller. Pour le final, Sven Andrighetto (59:59;2-4) récupère un puck tiré par Genazzi et l'envoie directement dans la cage vide.



Après le EV Zug mercredi ( galerie photos ), le Lausanne HC reçoit une nouvelle formation suisse allemande, les ZSC Lions. Consécutivement, l'adversaire des Rouges et Blancs s'est offert six victoires en huit matchs. Denis Hollenstein et ses coéquipiers auront une nouvelle foi à coeur de conserver leur avantage. La première confrontation entre les deux équipes date du 13 octobre et les Vaudois sont allé s'incliner 3-1 au Hallenstadion.

En moins d'une minute, les ZSC Lions trouvent leur première issue. Marcus Krüger (00:35;0-1) se place idéalement sur la ligne bleue offensive, reçoit un caviar de Patrick Geering et file crucifier Tobias Stephan. Le duo Barbario-Genazzi n'y a rien pu. La réponse lausannoise arrive des mains de Tim Bozon (14:50;1-1) sur un tir masqué par la défensive de Ludovic Waeber. Pius Suter (22:03;1-2) permet aux Zürichois de reprendre pleinement le contrôle du jeu, dans la même situation que le premier goal. Cette fois-ci, ce sont Aurélien Marti et Robin Gorssmann qui se sont fait souffler, par l'assist de Denis Hollenstein.

Passé la 30e, en avantage numérique, Z inscrit une troisième réussite. Le missile one-timer de Fredrik Pettersson (31:58;1-3) sur le rond d'engagement à la droite de Stephan, fait fureur. Maxime Noreau n'y est pas étranger du tout. L'espoir est cependant permis pour le LHC, le portier des Vaudois sort de sa cage (57:32). Charles Hudon, peut lancer l'offensive et permettre à Brian Gibons (57:56;2-3) de tenter de recoller. Pour le final, Sven Andrighetto (59:59;2-4) récupère un puck tiré par Genazzi et l'envoie directement dans la cage vide.

Les Zürichois s'offrent une cinquième victoire dans le temps réglementaire en autant de matchs. Lausanne, lui, quitte le podium et confirme son parcours en dent de scie des six dernières parties. La semaine prochaine, Lausanne recevra les Rapperswil-Jona Lakers lundi. Zürich se rendra en Emmental pour y jouer un autre félin, les SCL Tigers.







