Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Zürich 5 - 1 (2-1 2-0 1-0) Le 05/03/2021 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Zürich ] Pris au cou, Zürich cède à Lausanne Le Lausanne HC reçoit à nouveau un félin à la maison. Retour en photos de ce LHC-ZSC Lions. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 05/03/2021 à 15:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Ken Mollard et Marc-Henri Progin, Zach Steenstra Buts :

Lausanne :

Zürich : Pénalités 7x2'+1x10' contre Lausanne 8x2'+1x5'+1x20' contre Zürich



Yves Seira Mark Barberio et Roman Wick ont chacun joué environ 23' et 15' Vaincus après tirs aux buts, contre Fribourg-Gottéron mardi (



Pour bien entamer la seconde partie du 1er tiers, en avantage numérique, le trio Simon Bodenmann-Denis Hollenstein-Marcus Krüger (09:31;0-1) cerne la défense lausannoise et ouvre le score. Moins de quatre minutes plus tard, Cory Emmerton (10:56;1-1) égalise sur un tir à l'aveuglette et Floran Douay (12:44;2-1) prend pleinement le contrôle du jeu, sur un rebond de Lukas Flüeler, adressé par Etienne Froidevaux. Dans le T2, la partie s'envenime après les deux réussites de Libor Hudacek (27:44;3-1) et de Brian Gibbons (32:32;4-1). Les deux étrangers du LHC scorent en supériorités numériques. En fin de période, Simon Bodenmann (38e; 2'), Aurélien Marti (38e; 2'+2'+10'), Marcus Krüger (38e; 2'), Johann Morant (38e; 2') et Cody Almond (40e; 2') vont chauffer le banc. À défaut d'avoir pénalisé ses coéquipiers en début de T2, Cody Almond (57:29;5-1) plante le dernier clou dans la cage vide. Sven Andrighetto et Patrick Geering (60e; 2') ne finiront pas le match sur la glace.



Lausanne se rapproche toujours plus du podium (68 pts), après une période de disette (six matchs sont allé en temps supplémentaire). Zürich (76 pts) se trouve toujours accroché par Fribourg-Gottéron et reste derrière Zug (95 pts). Dimanche, le LHC se rend aux Vernets pour un nouveau derby lémanique. Pour rappel, le dernier s'est soldé par une victoire des Grents ( galerie photos ). Le Z, lui, ira à Rapperswil-Jona mardi prochain.







