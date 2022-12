Hockey sur glace - : Lausanne vs Zürich 2 - 0 (0-0 2-0 0-0) Le 10/12/2022 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Zürich ] Lausanne termine bien son 100e À la maison, le Lausanne HC (13e, 3 pts défaites en 4 matchs) recevait ce samedi un ZSC Lions en dent de scie (3e, 7 pts victoires en 4 matchs). Ce sont les Vaudois qui font parler la poudre en premier, en seconde partie de match et le font tourner en leur faveur: Ronalds Kenins (36e) et Martin Gernat (38e) ont été les seuls buteurs du match. Malgré les trois points, Lausanne reste à la pénultième place et Zürich ne bouge pas du podium. Mardi 20 décembre, Lausanne recevra Berne et Zürich se rendra à Langnau pour la 33e journée de National League. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 11/12/2022 à 22:22 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6362 spectateurs Arbitres : Lukas Kohlmüller, Ken Mollard et Michael Stalder, Stany Gnemmi Buts :

Lausanne :

Zürich : Pénalités 5x2' contre Lausanne 5x2' contre Zürich



Yves Seira C'est devant plus de 6'300 spectateurs que le LHC s'est octroyé trois points © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur