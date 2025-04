Hockey sur glace - : Lausanne vs Zürich 0 - 3 (0-2 0-1 0-0) Le 15/04/2025 Vaudoise aréna, Prilly (MSL) [ Lausanne ] [ Zürich ] Le LHC manque son entrée en finale Le LHC s'incline après un début de match compliqué face aux ZSC Lions. Vaudoise aréna, Prilly (MSL), Hockey Hebdo Raphaël Realini le 16/04/2025 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



9600 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Marc Wiegand et David Obwegeser, Stany Gnemmi Buts :

Lausanne :

Zürich : Pénalités 2x2' contre Lausanne 4x2' contre Zürich Catarina de Freitas (archives) P. Geering, M. Lehtonen et S. Hrubec ont permis au Z de ne pas encaisser de but: 22 tirs bloqués, 29 tirs cadrés Le Lausanne Hockey Club a connu un début de rencontre difficile face aux ZSC Lions. Durant le premier tiers, les joueurs lausannois ont éprouvé des difficultés à imposer leur rythme, se laissant progressivement dépasser par l'intensité proposée par leur adversaire zurichois. Cette domination des visiteurs s'est concrétisée par deux buts inscrits vers la moitié de la période, profitant notamment de l'indiscipline lausannoise. Les Zurichois ont marqué une première fois sur une pénalité différée, puis ont doublé la mise en supériorité numérique.



Après une première période délicate, la pause a permis aux joueurs du LHC de reprendre leurs esprits et d'afficher un meilleur visage dès la reprise du deuxième tiers. Les Lausannois ont augmenté leur pression offensive, mettant en difficulté le gardien Simon Hrubec et la défense des ZSC Lions. Malgré leurs nombreuses occasions, les joueurs de Geoff Ward ne sont toutefois pas parvenus à concrétiser leur domination par un but. Au contraire, Zürich a alourdi le score grâce à Sven Andrighetto, contre le cours du jeu.



Lors du troisième tiers, l'écart de trois buts a rendu la tâche trop difficile pour les Lausannois, qui n'ont pas réussi à inverser la tendance. Le LHC s'incline finalement à domicile dans ce premier match. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







