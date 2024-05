Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lettonie (LAT) vs France (FRA) 3 - 2 (0-1 0-0 2-1 1-0) Après prolongation Le 12/05/2024 Ostrava Arena [ Lettonie (LAT) ] [ France (FRA) ] Un tout petit point pour les bleus Les tricolores étaient prévenus, la Lettonie ne serait pas un adversaire facile. Cela s’est vérifié, après avoir battu la Pologne en prolongation les Lettons ont récidivé face à la France (3-2). Les tricolores empochent néanmoins un précieux point en extra time mais sans la grosse partie de leur gardien et la solidarité défensive dont ils ont su faire preuve, l’issue aurait pu être toute autre. Ostrava Arena, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 13/05/2024 à 07:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



France : La Lettonie domine mais paye cash son indiscipline



La Lettonie prend d’emblée le jeu à son compte. La France subit et Julian Junca est très rapidement mis à contribution et la situation ne s’arrange pas après une minute et demie de jeu quand Florian Chakiachvili file déjà sur le banc des punis. Junca est alors soumis à une mitraille en règle et il est même suppléé par Hugo Galet sur une action où la cage était complétement ouverte. Dans la douleur la pénalité est quand même tuée. Le jeu reste cependant à sens unique et Martins Dzierkals trouve encore Junca sur son chemin lors d’une belle percée.

Il faut attendre la seconde moitié de période pour enfin voir la France dangereuse par Stéphane Da Costa et Pierre-Edouard Bellemare, à chaque fois non pas sur des attaques construites mais sur des palets grattés au pressing. Une faute de Kristaps Zile offre une première supériorité numérique aux bleus et enfin l’occasion de poser un peu leur Jeu ce qui permet à Tim Bozon de se montrer dangereux.

Les lettons se mettent un peu plus dans le jus quand l’ancien angloy Oskars Batna file au vestiaire pour méconduite après avoir écopé d’un 5 minutes + 20. Les tricolores en profitent pour scorer. Bien décalé par Johann Auvitu, Da Costa lâche un missile qui trompe Elvis Merzlikins (0-1, 16.02).



Ils ne profitent pas plus des 5 minutes d’avantage numérique car Sacha Treille les ampute de 2 minutes pour une crosse haute.



Les 2 gardiens font le show



Les français sont un peu mieux dans ce début de tiers mais les Lettons sont toujours plus juste techniquement. Aurélien Dair et Autivu tentent bien de tromper Merzlikins mais, tout comme Junca il veille au grain. Bizarrement c’est quand ils sont en désavantage numérique suite à la faute de Anthony Rech sur Renars Krastenbergs que les tricolores se procurent les plus belles occasions.

Sur un gros travail de pressing de Dair, Baptiste Bruche butte coup sur coup sur le portier Letton. Puis c’est Pierre-Edouard Bellemare qui est descendu en toute impunité par Janis Jaks. Un tir de pénalité n’aurait pas été immérité. La pénalité est tuée comme la suivante concédée suite à une faute de Gallet. Entre temps Junca avait sauvé la patrie face à Krastenbergs mais personne ne trompera les 2 goalies durant ce tiers.



La France arrache la prolongation grâce à ces cadres



La Lettonie pousse pour égaliser et y parvient assez rapidement. Sur un beau mouvement offensif, Ralfs Freibergs lance à la cage devant laquelle traine Rodrigo Abols pour dévier le tir et obtenir un imparable poteau rentrant (1-1, 42.59).



Les lettons égalisent et sur l’ensemble de la partie ce n’est pas illogique. Ils surfent sur cette dynamique mais offrent cependant, 5 minutes plus tard, une munition aux bleus dont ces derniers ne feront rien suite à la faute du gardien sur Tomas Simonsen. Une fois leurs unités spéciales jugulées par la boite défensive lettone, les français se mettent à leur tour dans la panade. Gallet vient au contact de Jaks et le charge du coude à la tête. A l’instar de Batna il écope lui aussi de 5 minutes + 20. Junca à beau faire des miracles il ne peut tout arrêter et sur un tir de Kaspars Daugavins qui fracasse la transversale le palet est victorieusement repris par Robers Bukarts (2-1, 51.48).



La Lettonie passe devant mais en infériorité numérique, suite à une interception,Kevin Bozon perd son face à face avec Merzlikins. Une fois au complet les bleus donnent tout et sur un tir de Da Costa Bellemare convertit le rebond (2-2, 56.51).



Les tricolores auraient même pu réaliser le casse parfait quand en toute fin de tiers, Merzlikins sort du casque une dernière tentative de Bellemare.



La Lettonie empoche le gain du match en prolongation



Malheureusement les bleus n’ont quasi pas existé en overtime. Pourtant, Da Costa avait réussi un breakaway sur lequel Merzlikins ne se laisse pas embarquer par la feinte et lui ferme la fenêtre de tir. Ensuite, ils donnent le bâton pour se faire battre. Consécutivement à une nouvelle faute de Rech, ils durent lutter pour tuer la pénalité mais même après y être parvenus, un peu plus tard, sur une fatale perte de palet lors d’une relance ils offrent un puck de match à Daugavins. Le capitaine Letton ne se fait pas prier pour le mettre au fond (3-2, 64.59).



Julian Juncapour la France

Elvis Merzlikinspour la Lettonie



La France tombe à nouveau mais ne repart pas totalement bredouille. Si nous regardons le verre à moitié plein, les points positifs restent une belle abnégation défensive dont une prestation XXL de son gardien ainsi qu’un premier point glané. Pourtant, même si la Lettonie mérite sa victoire il est assez rageant de voir que les bleus sont passés prêts de décrocher la timbale. Il leur faudra encore monter d’un cran le curseur pour gagner le prochain match face à la Pologne.

