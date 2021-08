Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lettonie (LAT) vs Hongrie (HUN) 9 - 0 (1-0 0-0 8-0) Le 27/08/2021 Arena Riga, Riga [ Lettonie (LAT) ] [ Hongrie (HUN) ] TQO : La leçon lettone ! ​La Lettonie de Vitolins avait rendez-vous ce vendredi soir dès 20 heures, heure locale, pour la deuxième de leurs trois confrontations au Tournoi de Qualification Olympique 2021. Arena Riga, Riga, Hockey Hebdo Alexandre Juillet le 28/08/2021 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Latvia :

Hungary : Sur la glace de l’Arena Riga et devant un public nombreux venu soutenir les Grenats, les lettons allaient tenter d’imiter les Bleus et de les rejoindre au sommet du classement de ce groupe de qualification, avant une opposition directe dimanche dès 17h, heure de Riga !



« Jaks » l’éventreur !



Porté par leur public, les lettons démarrent cette partie pied au plancher et font déjà le siège du but d’Hetenyi. Les hongrois sont sous pression durant ces premières minutes, mais résistent aux premières banderilles plantées par les locaux. Les pensionnaires de l’Arena Riga glanent un powerplay récompensant leur domination, et il s’en faut de peu pour que l’attaquant des Sharks de San Jose, Rudolfs Balcers, ne reprenne victorieusement un service venu de l’arrière. Les bonnes intentions sont repoussées par de vaillants défenseurs hongrois, malgré une nette emprise des hommes de Vitolins depuis l’entame. Pourtant, à quelques secondes de leur retour à 5, les hommes de l’infériorité craquent sous la furia imposée. Comme la veille, c’est Janis Jaks, le défenseur du HK Sochi qui enfile le costume de buteur pour l’ouverture du score. Son lancer et sa trajectoire peu académique depuis l’enclave prennent à défaut l’ultime rempart, 1-0 à 7’18 [5-4].

Dans cette rencontre, le match dans le match se disputait également en tribune. La lettone donne de la voix face à une soixantaine de bruyants supporters hongrois dans une belle ambiance à l’Arena Riga. Alexandre Juillet Le public hongrois pousse derrière les siens en entrée de match ! La domination est 100% balte, et la pression mise par la locale et par son public présent font passer un mauvais quart d’heure à leurs opposants. La fin de tiers ne déroge pas à la règle instituée depuis l’entame, puisque les hongrois ne décocheront aucun lancer en direction d’Ivars Punnenovs. Le tempo dicté est élevé et il faut plusieurs bonnes interventions du portier de la Hongrie pour maintenir l’écart d’une unité. Le boxplay de 2’ + 2’ qui suivait était une nouvelle épreuve pour les coéquipiers de Janos Vas, qui se dégageaient pourtant par son intermédiaire. Le néo-chamoniard soulageait les siens quelques courts instants, avant que ne reprenne l’incessant essuie-glace letton ! Le pays hôte mène d’une longueur à l’issue du premier vingt, avec 1’49 à faire en infériorité à la reprise ! Un début de match parfait pour les Lettons auteurs de 20 lancers contre 0 à leurs opposants du soir !



Réveil hongrois



Changement de gardien côté hongrois. Touché sur un contact en 1ère période, Hetenyi cédait sa place à Rajna. La Hongrie résistait au break local en entrée de tiers médian et profitait de l’occasion pour se créer ses deux meilleures situations après 3’30 en deuxième période. Sur un tir détourné par le portier letton, Terbocs est tout proche de pousser le disque dans le filet ouvert, après un contrôle du patin, mais manque cette énorme situation. Dans les secondes qui suivent, c’est au tour de Papp, parfaitement décalé de tomber sur une nouvelle grosse intervention du portier des Tigers. Les hongrois vont mieux et poussent pour revenir dans la partie. Le cerbère balte maintient les siens via des parades décisives. Malgré un jeu plus axé sur l’offensive et une tentative excentrée de Vas, les hongrois restent sous la pression locale. Girgensons part en échappée et fait tinter le poteau. L’action se poursuit et il faut alors un arrêt réflexe crosse à raz-glace de Rajna pour éviter au score de prendre plus d’ampleur. Alexandre Juillet L'espoir avant le cauchemar pour Rajna en 2ème période ! Malgré une domination revenue dans le camp local, les joueurs de Simpson demeuraient dangereux, notamment en contre et après une phase de boxplay bien gérée par la Team Hungary. Sofron, très en vue face aux Bleus la veille et élu MVP, s’essayait après un joli dribble chaloupé, mais venait fracasser la barre transversale du but gardé par Punnenovs ! L’avantage est toujours d’une longueur pour la Lettonie en fin de deuxième, mais les hongrois ont rebattu les cartes et se sont créent de nombreuses occasions dans un tiers disputé !



Quelle démonstration de force !



Après un deuxième vingt plutôt dominé par le Team Hungary, la rencontre est un réel plaisir à suivre pour des spectateurs neutres comme nous le sommes, même si, ne nous cachons pas, l’on se découvrirait bien un cousin hongrois ce vendredi soir côté français. Le troisième vingt reprenait tambours battants, et il ne fallait pas être en retard à son siège, puisqu’après seulement 32 secondes dans ce dernier acte et un turnover, Rudolfs Balcers, pensionnaire des Sharks de San Jose, venait crucifier Rajna sur une offrande au second poteau signée Kenins, 2-0 à 40’32.

La punition est lourde de conséquence pour les pauvres hongrois, qui subissent la tempête deux minutes après le break et créent des revirements fatals pour la deuxième fois en autant de minutes. La passe circulaire inspirée de Balcers parvient à Kenins et les rôles s’inversent ! L’attaquant de Lausanne frappait la cible dans la partie supérieure, faisant exploser et se lever comme un seul homme l’Arena Riga, 3-0 à 42’51.

La vague Grenat reprend de plus belle. Darzins dresse le couvert pour Cibulskis après un bon débordement le long de la bande droite, mais la reprise plein cœur du slot s’élevait trop haut ! Les lettons poussent galvanisés par leurs deux buts successifs, et seront de nouveau récompensés à la 51ème ! Parfaitement décalé par Darzins, le talent pur de Balcers fait le reste. Son service parvient à Blugers dans l’enclave, qui se chargeait d’ajuster le cerbère de manière précise, 4-0 à 51’54.

C’est alors l’heure d’une véritable traversée du désert et d’une opération porte ouverte dans la défense lettone. La « manita » s’en vient avec un cinquième but ajouté par Abols sur une reprise première intention depuis l’enclave, alors que le chronomètre affiche 5’25 à faire à la rencontre, 5-0 à 54’35.

La régalade lettone continue 25 secondes plus tard, et le naufrage blanc n’en finit plus. En contre, Kenins sert parfaitement Balcers dans le slot, qui venait toucher la lucarne de Rajna et écœurer les joueurs de Simpson, 6-0 à 54’58.

Les coéquipiers du capitaine Nagy ont la tête dans le seau et l’arbitrage vidéo les assomme en validant un but de Blugers dans la paire de minute suivante ! Le puck avait entièrement dépassé la ligne et la Lettonie mène désormais 7 buts à rien, 7-0 à 56’31.

Le rouleau compresseur n’en finit plus, et les pauvres joueurs hongrois ne voient plus le jour. Balcers est trouvé au second poteau et prend une nouvelle fois à défaut une défense hongroise aux abois, 8-0 à 58’23. Alexandre Juillet Rudolfs Balcers a rendu une excellente copie ce vendredi !

Exactement treize secondes plus tard, même tarif. Abols décale Balcers, qui trouvait Kenins pour le 9ème but de la soirée, scellant le score de cette rencontre riche en buts, 9-0 à 58’36.

A noter la merveilleuse image de cette fin de rencontre et la communion des deux groupes de supporters Lettons et Hongrois, qui ont donné de la voix durant 60 minutes. Au terme de cet affrontement une belle scène de respect entre supporters a démarrée, chaque groupe présent scandant le nom de l'équipe adverse dans un merveilleux élan solidaire jusqu’à la sortie de la patinoire ! Définitivement le sport qu'on aime !!!



Victoire de la Lettonie 9 buts à rien face à la Hongrie. Après avoir mis à mal l’arrière-garde hongroise dès l’entame de la rencontre dans une ultra-domination lors du premier tiers de ce match, les joueurs de Vitolins ont vu les hongrois revenir avec de meilleures intentions en deuxième. Punnenovs précieux, aura su contenir le retour des joueurs de Simpson, avant de leur asséner le coup de grâce dans un troisième acte prolifique et maitrisé, au plus grand bonheur du public présent ! En 7 minutes, la Lettonie a trouvé par 6 fois le chemin des filets dans une fin de match cauchemar pour leurs visiteurs. La finale et le futur qualifié pour les Jeux Olympiques de Pékin 2022 sera connu ce dimanche soir, au terme d’une rencontre Lettonie – France, qui comme un symbole, sera le match de clôture de ce Tournoi de Qualification Olympique du Groupe E, disputé à Riga !

Alexandre Juillet Les larmes aux yeux, ce supporter letton laisse exploser sa joie !







